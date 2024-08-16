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Скільки звільнених з полону повертаються до війська: МВС назвало цифру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Скільки звільнених з полону повертаються до війська: МВС назвало цифру
Більша частина звільнених з полону воїнів повертаються у стрій
фото: ssu.gov.ua/СБУ

1917 військовослужбовців та співробітників МВС перебувають у полоні

72% звільнених з полону українських бійців продовжують службу в лавах Сил оборони. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Посадовець зазначив, що ті військові, які за станом здоров’я не можуть продовжувати службу, – отримують необхідну допомогу.

Так, станом на сьогодні 1917 військовослужбовців та співробітників МВС перебувають у полоні. Звільнили 699 людей.

Нагадаємо, українські захисники під час операції у Курській області захопили у полон близько 2 тис. російських військових. Зокрема, спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ та підрозділу «Ахмат».

Варто зазначити, що після того, як українські воїни розпочали операцію на території Курської області, Україна значно збільшила обмінний фонд. Зокрема вчора від початку доби українським воїнам вдалося взяти в полон 100 російських солдатів. Крім того, у Курській області українські захисники знову просунулися від одного до двох кілометрів на різних ділянках. 

Раніше бійці 225 штурмового батальйону показали купу документів бійців підрозділу російського МВС «Ахмат», який був розбитий у Курській області.

Як повідомлялося, український омбудсман Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. 

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Теги: полон обмін полоненими Ігор Клименко МВС військові

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