Обмінний фонд України стрімко росте. Фото від Сухопутних сил

За словами військових, чим більше вдасться взяти російських солдатів у полон, більше українців невдовзі повернуться додому

Воїни 22-ї окремої механізованої бригади взяли в полон нову групу російських солдатів на Курщині

Українські воїни продовжують виконувати бойові завдання на Курщині. Так, наші захисники досягли хороших результатів у питанні поповнення обмінного фонду. Про це повідомляють Сухопутні війська.

«Ще один день наших активних дій на території ворога. Маємо хороші результати по полонених, а отже, ще більше наших хлопців та дівчат невдовзі повернуться додому», – йдеться в повідомленні.

Шеврони російських солдатів фото: Telegram/Сухопутні війська ЗСУ

Нагадаємо, що, за даними The Washington Post, українським захисникам під час операції в Курській області вдалося взяти в полон щонайменше 250 російських строковиків.

Зокрема, на Курщині 14 серпня спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ та підрозділу «Ахмат». Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося здійснити за один раз.

Крім того, 14 серпня понад сто російських солдатів вирішили здалися в полон.

Раніше бійці 225 штурмового батальйону показали купу документів бійців підрозділу російського МВС «Ахмат», який був розбитий у Курській області.

Як повідомлялося, український омбудсман Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області.

До слова, за інформацією The New York Times, через в'язницю на півночі України пройшли сотні військовополонених із Курщини.