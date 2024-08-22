Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян

Андрій Мельников: «Наглядачам дали наказ над нами знущатися, і вони його виконують»

Українські військові, що потрапили у полон до росіян, спочатку боялися чеченців, адже чули, що ті будуть їх різати. Але чеченці виявилися більш дружелюбними, ніж росіяни. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив 47–річний Андрій Мельников, солдат, якого пів року тому звільнили з російських катівень і який зараз лікується у шпиталі в Гамбурзі.

За словами колишнього військовополоненого, чеченці не чіпали поранених та літніх людей. «Якщо скажеш йому, що ребро поламане і болить – він ударить тебе в інше ребро. Вони також не чіпають стариків, ну можуть раз вдарити по сідниці. Чеченці набагато людяніші, ніж росіяни», – розповів Мельников.

Колишній військовополонений каже, що наглядачам у російських тюрмах, дали наказ знущатися над українськими військовими і вони його виконують. «Вони навіть один одного бояться, бо якщо вертухай (на сленгу часів ГУЛАГу старший тюремний наглядач, – «Главком») помітить, що хтось толерантно ставиться до полоненого, його також можуть посадити в тюрму. В Україні свобода слова, а в Росії – сталінізм. Водночас у колоніях багато є й таких наглядачів, що отримують насолоду від знущань над нами», – розповідає Мельников.

Колишній бранець розповів, що коли українців звільняли, інші в'язні кричали: «Слава Україні!». Росіяни все це бачили і наступного дня приходили в казарми і знущалися над усіма українцями, які лишилися в камерах.

«Там завжди б’ють, і це треба витримати. Там ніколи не можна щось сказати супроти, завжди потрібно погоджуватися. Якщо не погодишся – тебе вб’ють. В Оленівці так хлопця вбили – у нього було хворе серце і він не витримав катувань», – розповів Мельников.

Колишній військовополонений зізнався, що у полоні втратив здоров’я. «У полоні я втратив 60 кг. У мене поламані ребра, вибиті зуби, був інсульт, гнили трофічні виразки на ногах. В останні часи я не міг ходити...», – пригадує ті жахливі часи українець.

Мельников розповів, що у колонії в Мордовії полонених сім місяців поспіль змушували щодня стояти по 16 годин, навіть в туалет не випускали. А у Володимирській в’язниці – весь час сидіти і дивитися поперед себе, і це також дуже важко, пояснює колишній військовополонений, бо він сидіння у одній позі починають горіти сідниці. В іншій колонії, веде далі Мельников, полонених змушували весь час лежати, не заплющуючи очей, інакше до тебе відразу приходять і б’ють.

«За нами постійно стежили через відеокамери. Зі мною в камері сидів пацан, який він розповідав, як його кинули в карцер на три доби прямо в сечу – в той карцер всі ходили мочитися, то був туалет. Хлопцю наказували спати прямо в сечі», – розповідає він.

За словами колишнього військовополоненого, у в’язниці у Володимирі росіяни практикували психологічні знущання – по полонених стріляли холостими. «В сусідній камері ми чули постріли, тому думали, що хлопців убивали, адже вони потім зникали з тюрми. Одного з таких я потім зустрів, коли й сам вийшов на волю. Там нас психологічно катували: розстрілювали холостими патронами, цькували собаками, одягали на голову пакет і душили, потім матюкали. Через це саме у Володимирі у мене стався інсульт», – пояснює Андрій Мельников.

За словами колишнього військовополоненого, не всі витримували тортури у російському полоні, були такі, що залазили під нари і вішалися.

Також Мельников розповів, що росіяни дуже не любили наколки, без різниці – то заєць чи вовк. Татуювання змушували зрізати ножем, забивали до смерті, або струм пускали так сильно, що серце не витримувало і полонені помирали.

Нагадаємо, одна з категорій українців у російському полоні, яку наша держава буде намагатися повернути першочергово, – це військові та цивільні, які перебувають там ще з 2014 року. Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Крім того, як розповідав очільник української розвідки Кирило Буданов, Україна першочергово повертає тяжкопоранених і тяжкохворих, жінок та захисників «Азовсталі».

До слова, 72% звільнених з полону українських бійців продовжують службу в лавах Сил оборони. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Посадовець зазначив, що ті військові, які за станом здоров’я не можуть продовжувати службу, – отримують необхідну допомогу.