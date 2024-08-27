Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету – Зеленський

Деталями про ракету президент відмовився поділитися

Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

«Було випробування – позитивне – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс», – сказав він, додавши, що «деталями про цю ракету поділитися не можу».

Також Зеленський повілрмив що Україна застосувала винищувачі F-16 для збиття ракет під час останньої масованої атаки РФ.

Під часостанньої масованого удару РФ Україна використала F-16 для збиття ракет. «Винищувачі F-16 – це дуже добрий результат. Ми мало про це говорили, але в рамках цієї масованої ракетної атаки, завдяки F-16 ми збили деякі ракети», – зазначив Зеленський.

Як повдіомлялося, Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети». Український безпілотник майже ідентичний російському «Ланцету». Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2».