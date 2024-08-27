Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету – Зеленський
фото: glavcom.ua

Деталями про ракету президент відмовився поділитися 

Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції під час форуму «Україна 2024. Незалежність». 

«Було випробування – позитивне – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс», – сказав він, додавши, що «деталями про цю ракету поділитися не можу».

Також Зеленський повілрмив що Україна застосувала винищувачі F-16 для збиття ракет під час останньої масованої атаки РФ. 

Під часостанньої масованого удару РФ Україна використала F-16 для збиття ракет. «Винищувачі F-16 – це дуже добрий результат. Ми мало про це говорили, але в рамках цієї масованої ракетної атаки, завдяки F-16 ми збили деякі ракети», – зазначив Зеленський.

Як повдіомлялося, Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети». Український безпілотник майже ідентичний російському «Ланцету». Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2».

Теги: Азов полон Володимир Зеленський обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вирішив, що настав час помирати строковикам?
Курська операція. Кремль відправляє на смерть строковиків
24 серпня, 20:00
В Україну прибула перша партія винищувачів F-16
Перші F-16 вже в Україні та смерть воїна «Азова» у полоні. Головне за 31 липня
31 липня, 21:00
Першим з борту літака зійшов Пол Вілан
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
2 серпня, 07:32
Незважаючи на це, середній розмір донату залишився незмінним і складає 188 доларів на місяць
За рік українські IT-спеціалісти стали менше донатити на ЗСУ – дослідження
5 серпня, 22:00
Зеленський провів розмову з Олександром Сирським
Володимир Зеленський розповів про проєкт «Армія+»
7 серпня, 20:06
У полон ЗСУ потрапило до 2000 російських солдатів
На Курщині ЗСУ захопили у полон майже 2 тис. російських солдат – The Independent
15 серпня, 21:02
У мосту через річку Сейм утворилася величезна діра
Україна перерізала ключові мости в Курській області: як це змінить розвиток подій
18 серпня, 18:44
Пакет нової допомоги для України буде надано в межах повноважень президента США
Байден підтвердив виділення Україні нової військової допомоги до Дня Незалежності
23 серпня, 22:07
Захоплення російської території покращує позиції України на будь-яких переговорах
Наступ ЗСУ на Курщину може змінити перебіг війни – CNN
24 серпня, 14:08

Політика

Президент пояснив, які є складнощі із поверненням держзрадників до України
Президент пояснив, які є складнощі із поверненням держзрадників до України
Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету – Зеленський
Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету – Зеленський
Зеленський: «З поверненням із полону «азовців» є складнощі»
Зеленський: «З поверненням із полону «азовців» є складнощі»
Із Путіним компроміси неможливі – Зеленський
Із Путіним компроміси неможливі – Зеленський
Зеленський планує зустрітися із Байденом: названа дата
Зеленський планує зустрітися із Байденом: названа дата
Президент України розповів, коли ЗСУ застосовували F-16
Президент України розповів, коли ЗСУ застосовували F-16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
321K
Білорусь відповіла на прохання України щодо відведення військ від кордону
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
43K
Кидають авто та йдуть в очерет. Нардепка засвітила місце, звідки чоловіки тікають з України
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9792
Ворог просунувся на Харківщині: аналіз ISW
9712
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua