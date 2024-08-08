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Виплати від держави: на що можуть розраховувати звільнені з полону українці

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Виплати від держави: на що можуть розраховувати звільнені з полону українці
Встановленням цього факту займається спеціальна комісія при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
фото з відкритих джерел

Для розрахунку таких виплат потрібно, щоб був встановлений факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України

Військові та цивільні, звільнені з полону, мають право на значну фінансову підтримку від держави. Після звільнення їм буде виплачено одноразову допомогу у розмірі 100 тис. грн. Про це йдеться у матеріалі Armyinform.

Крім того, передбачено щорічну виплату у розмірі 100 тис. грн за кожен рік перебування в неволі. Таким чином, якщо людина була в полоні два роки, загальна сума виплат складе 300 тис. грн.

Для отримання цих виплат необхідно підтвердити факт позбавлення волі внаслідок збройної агресії проти України. Для цього потрібно отримати довідку про перебування в полоні в Національному інформаційному бюро та надати її спеціальній комісії при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Документ, який потрібно надати комісії, являється довідка про перебування в полоні. Вона надається в Національному інформаційному бюро, але до цього потрібно надіслати запит на електронну пошту: [email protected].

Нагадаємо, судово-медичний експерт з’ясував, що український захисник Олександр Іщенко, який був водієм у полку «Азов» та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через «закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом». 

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Теги: полон влада звільнення

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