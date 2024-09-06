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ПАРЄ проведе термінові дебати щодо українських полонених

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ПАРЄ проведе термінові дебати щодо українських полонених
фото: з відкритих джерел

Під час осінньої сесії ПАРЄ на початку жовтня відбудуться дебати і буде ухвалена відповідна резолюція

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило рішення про проведення термінових дебатів щодо українських військових та цивільних, які перебувають у російському полоні. Про це повідомив член української делегації у ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко

«Бюро ПАРЄ щойно ухвалило рішення провести термінові дебати з підготовкою резолюції щодо українських військовополонених і полонених цивільних! Це перше рішення, яке було ухвалене на сьогоднішньому засіданні», – написав Гончаренко. 

За його словами, під час осінньої сесії ПАРЄ на початку жовтня відбудуться дебати і буде ухвалена відповідна резолюція. 

Нагадаємо, з поверненням із полону бійців НГУ «Азов» є складнощі, і родини полонених повинні про них знати. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

Раніше командир бригади Нацгвардії «Азов» полковник Денис Прокопенко обурився через обмін полоненими, який відбувся 24 серпня. Усе через те, що серед звільнених не було жодного азовця. За словами Прокопенка, День Незалежності України має бути насамперед про вдячність. Вдячність тим, хто присвятив себе справі захисту України. І не в останню чергу тим, хто врятував українську незалежність, в абсолютно безвихідній ситуації виконавши наказ. У повному оточенні, без достатньої кількості зброї та медикаментів, проти в рази переважаючих сил противника.

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Теги: Олексій Гончаренко ПАРЄ обмін полоненими

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