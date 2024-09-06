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«Побачить залу суду зсередини»: прокурор МКС дав обіцянку Путіну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Побачить залу суду зсередини»: прокурор МКС дав обіцянку Путіну
Прокурор МКС Карім Хан зазначив, що президент РФ Путін потрапить до зали суду
фото: Reuters

Карім Хан: «Ніщо не вічне. Життя минуще. І будь-яке політичне життя закінчується провалом»

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вважає, що російський президент Володимир Путін постане перед судом. Про це Хан сказав в інтерв'ю BBC.

Говорячи про війну РФ проти України, прокурор МКС Карім Хан сказав, що, на його думку, президент Росії Володимир Путін «побачить залу суду зсередини», вказавши на випадки в історії, коли інші світові лідери поставали перед судом.

«Ніщо не вічне. Життя минуще. І будь-яке політичне життя закінчується провалом», – сказав він.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у незаконній депортації дітей із України. Бразилія,  як і ще понад 120 країн світу, які ратифікували Римський статут, має підпорядковуватися його рішенням, зокрема за ордерами на арешт підозрюваних у військових злочинах.

Путін уже неодноразово пропускав міжнародні зустрічі та скасовував поїздки за кордон. Так, замість нього на саміт БРІКС 22–24 серпня в Йоганнесбурзі  завітав міністр закордонних справ Сергій Лавров. Сам Путін взяв участь дистанційно. Рішення було зумовлене тим, що ПАР також підписала Римський статут МКС.  

Крім цього, Путін  не поїхав на саміт G20, який відбувався 9-10 вересня в Делі. У суботу «двадцятка» ухвалила декларацію, в якій немає засудження Росії за її вторгнення до України. При цьому учасники зустрічі закликали всі країни дотримуватися міжнародних договорів та зобов'язань та не вдаватися до використання сили з метою захоплення територій.

2 вересня, російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом у Монголію, де його б мали заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. Адже Монголія у 2003 році ратифікувала Римський статут. Утім, ніхто диктатора не арештував і він розпочав свій візит.

 

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Теги: Міжнародний кримінальний суд Римський статут путін суд

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