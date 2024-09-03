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Розстріл полонених на Торецькому напрямку: прокуратура розпочала розслідування

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Розстріл полонених на Торецькому напрямку: прокуратура розпочала розслідування
Російські окупанти розстріляли трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку
фото з відкритих джерел

Окупанти вбили трьох українських військовополонених пострілом у спину

Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину, скоєного російськими окупантами на Торецькому напрямку. За попередньою інформацією, троє українських військовослужбовців були розстріляні в спину після того, як здалися в полон. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Збройні сили РФ систематично та цинічно порушують норми міжнародного гуманітарного права», – йдеться в повідомленні.

Відео інциденту, що з'явилося у мережі, викликало хвилю обурення в Україні та світі. На кадрах видно, як троє українських бійців виходять з підвалу з піднятими руками. Російські солдати наказують їм лягти на землю, а потім холоднокровно розстрілюють їх у спину.

Наразі правоохоронні органи проводять розслідування для встановлення всіх обставин злочину та ідентифікації винних. ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях займається досудовим розслідуванням.

Україна закликає міжнародну спільноту рішуче засудити цей воєнний злочин та вжити заходів для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, розстріл українських полонених біля Роботиного: розвідка ідентифікувала окупантів.

Теги: розслідування прокурор прокуратура

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