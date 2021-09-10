Одне з найдавніших міст України хоче повернути історичну назву

Пропозиція перейменування міста буде винесена на найближче пленарне засідання міськради 1 жовтня

У Володимирі-Волинському ініціюють перейменування міста, з назви хочуть прибрати приставку «Волинський». Про це повідомляється на сайті міської ради.

Так, 9 вересня в місті пройшли громадські слухання щодо повернення Володимиру-Волинському історичної назви Володимир. Як заявив мер Ігор Пальонка, питання повернення цієї назви піднімалося неодноразово.

«Особисто я переконаний, що місто, яке одним з перших отримало Магдебурзьке право, засновником якого був рівноапостольний князь Володимир, має повернути собі ім'я, яке носило протягом багатьох століть і яке зафіксовано в літописах часів Київської Русі», – зазначив він.

За підсумками голосування, більшість зареєстрованих учасників підтримали перейменування Володимира-Волинського. Тепер пропозиція буде винесена на найближче пленарне засідання міськради 1 жовтня.

Зазначимо, місто Володимир разом з Києвом, Черніговом і Переяславом є одним з найдавніших міст Київської Русі. Перша згадка Володимира в «Повісті минулих літ» датується 988 роком.

Нагадаємо, на днях радник голови Офісу президента України Олексій Арестович запропонував змінити назву України на Русь-Україна.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримув ідею Арестовича.

«Іноді краще жувати, ніж говорити», – заявив Разумков.

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