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ISW повідомив, як ЗСУ знижують логістичні можливості окупантів

Діана Гасюк
glavcom.ua
ISW повідомив, як ЗСУ знижують логістичні можливості окупантів
Удари ЗСУ по складах у тилу ворога знижують можливості логістики росіян
фото з відкритих джерел

Удари ЗСУ по складах із боєприпасами в глибокому тилу РФ створюють для окупантів проблеми з матеріально-технічним забезпеченням

Завдяки успішній кампанії Збройних Сил України щодо «перехоплення» російських військових об'єктів у тилу успішно знижує можливості логістики та контрбатарейної оборони окупантів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Полковник Сергій Баранов, начальник Головного управління ракетних військ, артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ, повідомив, що завдяки використанню західних високоточних ракетно-артилерійських систем, українські ракетно-артилерійські підрозділи створили далекобійний «вогневий кулак». Це призвело до зменшення ефективності контрбатарейного вогню окупантів.

Також зазначається, що удари Збройних Сил України по складах із боєприпасами в глибокому тилу Росії створюють проблеми для російських військових з матеріально-технічним забезпеченням. Ця тенденція проявляється у зменшенні обстрілів з боку Росії в Херсонській області, що свідчить про те, що російські сили стикаються з «снарядним голодом» у цьому районі.

За даними аналітиків ISW, порушення логістики окупантів є ключовим елементом стратегії України щодо створення асиметричного градієнта виснаження, що дозволяє зберігати бойову готовність Збройних Сил України шляхом повільного темпу просування, а одночасно зношувати живу силу та техніку російських військ.

Ключові висновки ISW:

  • 22 липня українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох дільницях фронту.
  • ЗСУ завдали удару по російській нафтобазі та складу боєприпасів у Криму.
  • Російські удари по українських судноплавних та сільськогосподарських інфраструктурах на півдні України, можливо, стихають чи переходять у режим тимчасового затишшя.
  • Українські війська вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ – Сватове – Кремінна та в районі Бахмута, але успіхів не досягли.
    Російська окупаційна влада продовжує переселяти українських дітей з окупованої України до Росії.
  • Російські удари по українському судноплавству та сільськогосподарській інфраструктурі на півдні України, можливо, затихають або переходять у тимчасове затишшя.
  • Російські війська вели наступальні операції в районі Куп’янська, Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і заявляли про наступ у районі Куп’янська.
  • Українські війська вели наступальні дії вздовж західного кордону Донецької та східної Запорізької областей та на заході Запорізької області, але не просувалися.
  • Російські війська вели наступальні дії вздовж західного кордону Донецької та східної Запорізької областей, але не робили жодного підтвердженого чи заявленого просування.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський очікує, що контрнаступ української армії «набере обертів» після повільного початку.

Також в окупаційних військах на Луганщині спостерігається низький рівень морально-психологічного стану загарбників

До слова, партизанський рух «Атеш» виявили у Криму нову лінію оборони окупантів. Окупанти нарили окопи та розмістили «зуби дракона» поблизу селища Мирний неподалік Євпаторії. 

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Теги: окупанти ЗСУ Донецьк Авдіївка перехоплення контрнаступ

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