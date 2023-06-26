Окупанти обстріляли Сумщину: є поранений, пошкоджено будинки
Унаслідок обстрілу росіянами Миропільської громади Сумщини поранено цивільну особу
Прикордоння Сумської області в черговий раз потрапило під вогонь російських окупантів. В результаті обстрілів постраждала одна людина. Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.
«Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 76 вибухів», - йдеться у повідомленні.
Російські окупанти відкривали вогонь з мінометів та артилерії по Білопільській громаді. В результаті обстрілів пошкоджено сарай та вибиті вікна в одному з домогосподарств. Також у громаді був обстріл з СПГ-9.
Крім того, росіяни обстріляли з мінометів Миропільську громаду. Внаслідок одного з обстрілів одна цивільна особа отримала поранення. Також пошкоджено два житлові будинки, гаражне приміщення, літню кухню та легковий автомобіль.
Також війська РФ з артилерії обстріляли Шалигинську громаду. Внаслідок одного з обстрілів зазнали пошкоджень цивільні будинки.
Поміж цього під мінометним вогнем опинилася Краснопільська громада. У зв'язку одним з обстрілів відбулося загоряння сухої трави.
Також росіяни відкривали мінометний вогонь по території Новослобідської громади.
До того ж ворог скинув 10 мін на територію Юнаківської громади.
Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська обстріляли Херсонську область. В результаті постраждали троє людей.
Також російські загарбники протягом суботи, 24 червня, двічі вдарили по місту Нікополь, що на Дніпропетровщині. Від артилерійського обстрілу загинув чоловік.
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