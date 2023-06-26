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Окупанти обстріляли Сумщину: є поранений, пошкоджено будинки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Сумщину: є поранений, пошкоджено будинки
Сумська область знову зазнала російського обстрілу
фото з відкритих джерел

Унаслідок обстрілу росіянами Миропільської громади Сумщини поранено цивільну особу

Прикордоння Сумської області в черговий раз потрапило під вогонь російських окупантів. В результаті обстрілів постраждала одна людина. Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.

«Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 76 вибухів», - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти відкривали вогонь з мінометів та артилерії по Білопільській громаді. В результаті обстрілів пошкоджено сарай та вибиті вікна в одному з домогосподарств. Також у громаді був обстріл з СПГ-9.

Крім того, росіяни обстріляли з мінометів Миропільську громаду. Внаслідок одного з обстрілів одна цивільна особа отримала поранення. Також пошкоджено два житлові будинки, гаражне приміщення, літню кухню та легковий автомобіль.

Також війська РФ з артилерії обстріляли Шалигинську громаду. Внаслідок одного з обстрілів зазнали пошкоджень цивільні будинки.

Поміж цього під мінометним вогнем опинилася Краснопільська громада. У зв'язку одним з обстрілів відбулося загоряння сухої трави.

Також росіяни відкривали мінометний вогонь по території Новослобідської громади.

До того ж ворог скинув 10 мін на територію Юнаківської громади.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська обстріляли Херсонську область. В результаті постраждали троє людей. 

Також російські загарбники протягом суботи, 24 червня, двічі вдарили по місту Нікополь, що на Дніпропетровщині. Від артилерійського обстрілу загинув чоловік. 

Теги: окупанти обстріл поранення

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