Зеленський вірить, що контрнаступ ЗСУ «набере обертів»

Від початку в червні українського контрнаступу бої виявилися жорсткішими, ніж очікували деякі експерти

Президент України зазначив, що, попри труднощі, ЗСУ мають просування

Президент України Володимир Зеленський очікує, що контрнаступ української армії «набере обертів» після повільного початку. Про це, як повідомляє CNN, український лідер заявив по відеозвʼязку на безпековому форумі в американському Аспені.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У нас були плани розпочати це (контрнаступ, – ред.) навесні, але ми цього не зробили, тому що, чесно кажучи, у нас не вистачало боєприпасів і озброєнь і не вистачало належно підготовлених бригад – я маю на увазі, належно навчених цій зброї», – сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що, попри труднощі, ЗСУ мають просування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми не хотіли втрачати наших людей, свій особовий склад і наших військовослужбовців, ми не хотіли втрачати техніку, і тому вони досить обережно підходили до наступальних дій. Я б сказав, що ми наближаємося до того моменту, коли відповідні дії можуть набирати обертів, тому що ми вже проходимо деякі місця замінування і ми розміновуємо ці території», – сказав глава держави.

Слова Зеленського прозвучали після того, як 21 липня президент Росії Володимир Путін заявив, що Захід розчарований результатами українського контрнаступу.

Від початку в червні українського контрнаступу бої виявилися жорсткішими, ніж очікували деякі експерти, часто прогрес вимірюється сотнями метрів, а не десятками кілометрів. Україна сподівається використати контрнаступ, щоб витіснити значну кількість російських військ з української землі та переломити хід війни.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен застеріг від передчасних висновків щодо українського контрнаступу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Міноборони повідомило, що військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України.