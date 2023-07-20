Окупанти пошкодили консульство Китаю в Одесі (фото)

МЗС України перебуває в контакті із посольством КНР

Внаслідок ракетної атаки Росії цієї ночі пошкоджено приміщення генерального консульства Китаю в Одесі. За попередніми даними, люди не постраждали. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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«МЗС України перебуває в контакті із посольством КНР задля зʼясування заподіяної шкоди та надання необхідної допомоги», – йдеться в повідомленні.

Будівля генерального консульства Китаю розташована в центрі Одеси та перебуває у власності КНР.

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Нагадаємо, вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування. Є загиблі.

Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим.

До слова, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.