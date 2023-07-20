Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Окупанти пошкодили консульство Китаю в Одесі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти пошкодили консульство Китаю в Одесі (фото)
Будівля консульства КНР в Одесі
фото з соцмереж

МЗС України перебуває в контакті із посольством КНР

Внаслідок ракетної атаки Росії цієї ночі пошкоджено приміщення генерального консульства Китаю в Одесі. За попередніми даними, люди не постраждали. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«МЗС України перебуває в контакті із посольством КНР задля зʼясування заподіяної шкоди та надання необхідної допомоги», – йдеться в повідомленні.

Будівля генерального консульства Китаю розташована в центрі Одеси та перебуває у власності КНР.

Окупанти пошкодили консульство Китаю в Одесі (фото) фото 1

Нагадаємо, вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування. Є загиблі.

Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим.

До слова, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Теги: росія війна окупанти Китай

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок російського удару по Одесі загинула одна людина
Ракетна атака на Одесу: з’явилися страшні фото наслідків
Сьогодні, 11:48
В складських приміщенях одного з підприємств Одещини, куди також поцілив ворог, спалахнула пожежа
Ракетна атака на Одесу: влада повідомила про загиблих
Сьогодні, 11:33
Наслідки нічної атаки на Одесу
Атака дронів на Одесу та десятки постраждалих в Миколаєві: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 09:30

Новини

В Одесі СБУ затримала «праву руку» колаборанта Стремоусова
В Одесі СБУ затримала «праву руку» колаборанта Стремоусова
Окупанти пошкодили консульство Китаю в Одесі (фото)
Окупанти пошкодили консульство Китаю в Одесі (фото)
Ракетна атака на Одесу: з’явилися страшні фото наслідків
Ракетна атака на Одесу: з’явилися страшні фото наслідків
Ракетна атака на Одесу: влада повідомила про загиблих
Ракетна атака на Одесу: влада повідомила про загиблих
Нічна атака на Одещину: ЗСУ розкрили деталі
Нічна атака на Одещину: ЗСУ розкрили деталі
Росія атакувала Одесу: виникла пожежа, є постраждалі
Росія атакувала Одесу: виникла пожежа, є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
До Білорусі прибула дев’ята колона «вагнерівців»: є одна особливість
56K
Гільйотина «канонічності» РПЦ запущена. Священикам Московської церкви в Україні приготуватися
31K
Удар по Кримському мосту: в Севастополі почалися проблеми з бензином
23K
Путін хоче всидіти на двох стільцях. Провал гарантовано
13K
Фрукти і ягоди, які не можна їсти щодня. Дієтологи дали пораду
11K
У Сумах пролунали вибухи

Новини

На Запоріжжі окупанти намагаються відновити втрачене положення – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Дощі та грози у багатьох областях: прогноз погоди на 20 липня
Сьогодні, 05:34
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Вчора, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:28

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту