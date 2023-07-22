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На Луганщині окупанти відмовляються воювати: названо причини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Луганщині окупанти відмовляються воювати: названо причини
Серед окупантів збільшується кількість охочих залишити свої підрозділи
фото з відкритих джерел

Окупанти зазнають великі втрати під час ведення бойових дій на Луганщині

В окупаційних військах на Луганщині спостерігається низький рівень морально-психологічного стану загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, негативні настрої панують у підрозділах мотострілецького полку окупантів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого на Луганщині

«Встановлено, що основними чинниками, які негативно на нього (морально-психологічний стан – ред.) впливають, є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами та невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат», – йдеться у повідомленні Генштабу.

У зв’язку з цим збільшується кількість охочих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до Росії.

Нагадаємо, триває 514-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

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Теги: окупанти війна росія Україна втрати

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