Нові дати державних свят, просування ЗСУ. Головне за 14 липня

Відтепер українці святкуватимуть Різдво 25 грудня

Парламент змінив дати державних свят в Україні. Пентагон вражений просуванням ЗСУ. Росія маніпулює зерновою угодою. Державна комісія з перевірки мостових споруд, створена на виконання рішення РНБО, визнала аварійним кожен десятий міст в Україні. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини 14 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Нові дати державних свят

Парламент сьогодні змінив дати державних свят в Україні. Метою законопроекту є «відмова від російської спадщини». Таким чином, в Україні тепер буде:

25 грудня – Різдво Христове (замість 7 січня);

15 липня – День Української Державності (замість 28 липня) – тоді вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого;

1 жовтня – День захисників і захисниць України (з 14 жовтня) – пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День української державності буде 28 липня.

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Зернова угода

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні заявив, що Путін дав згоду на продовження угоди. Ердоган також зазначив, що генсек ООН Антоніу Гутерріш відправив Путіну листа з пропозицією зберегти чорноморську зернову угоду. Проте в Кремлі переконують, що Росія не погоджувалася на продовження угоди.

Зернову угоду було укладено в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів – зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів («Чорноморська», «Одеси» та «Південного») і щодо зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім іще двічі – на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).

Кожен десятий міст в Україні визнано аварійним

Державна комісія з перевірки мостових споруд, створена на виконання рішення РНБО, визнала аварійним кожен десятий міст в Україні.

Станом на 13 липня комісія отримала дані про 22 454 мости. Поки що немає інформації ще про 6 000 обʼєктів, в якому вони стані – невідомо.

Попередні висновки комісії свідчать, що майже 10% українських мостових споруд в аварійному стані. Серед них – два великих мости з високою інтенсивністю руху у Києві: міст Патона та міст Метро.

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Просування ЗСУ

Поточні темпи контрнаступу ЗСУ пояснюються тим, що наступ відбувається в дуже складних умовах. При цьому здобутки українських військових продовжують вражати, повідомляють чиновники Пентагону.

Також відомо, що Сили оборони готуються до наступальних дій на Херсонському напрямку. Захисники ведуть розвідку та б'ють по тилах противника.

Глава естонської розвідки Марго Гросберг заявив, що армія РФ страждає від дефіциту снарядів і це дозволить захисникам України здійснити успішні операції. Гросберг наголосив, що ЗСУ далекобійною зброєю знищують штаби, склади з боєприпасами та логістичні центри окупантів.

За словами розвідника, біля Бахмута окупанти поставлені у важке положення і це змушує загарбників відправляти туди свої елітні підрозділи, які так само несуть великі втрати.

Уряд призначив очільника Нацполіції

Кабінет міністрів на сьогоднішньому західанні ухвалив кілька кадрових рішень, серед яких призначення нового глави Національної поліції. Головою Національної поліції України призначено Вигівського Івана Михайловича.

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Зазначимо, що Іван Вигівський народився 26 березня 1980 року у Житомирській області. У 2003 році він закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію спеціаліста. Вигівський проходив службу в органах внутрішніх справ з 14 серпня 1999 року по 6 листопада 2015 року, після чого продовжив службу в поліції. У 2021 році його призначили на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Києві.

До сьогодні Вигівський був в.о. керівника Нацполіції.