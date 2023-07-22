Партизани виявили нову лінію оборони окупантів у Криму та її слабкі місця (фото)

У Криму окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ

Партизанський рух «Атеш» виявили у Криму нову лінію оборони окупантів. Окупанти нарили окопи та розмістили «зуби дракона» поблизу селища Мирний неподалік Євпаторії. Про це повідомив рух у своєму телеграм-каналі.

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Агент руху «Атеш» проник на фортифікаційні споруди. За даними партизанів, там окупанти встановили секрети та вогневі точки.

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фото: Атеш

«Все зафіксовано, найслабші місця знайдені», – зазначили в «Атеш».

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Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст є ціллю українських захисників і він має бути нейтралізований тому, що окупанти використовують його для війни.

Раніше повідомлялося, що на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

Також 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону і відбулася детонація боєприпасів.