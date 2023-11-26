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Окупанти шукають слабину в обороні: ЗСУ розповіли про ситуацію поблизу Куп’янська

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти шукають слабину в обороні: ЗСУ розповіли про ситуацію поблизу Куп’янська
Окупанти знову ведуть так звані «м'ясні штурми» і використовують для цього ув'язнених
фото з відкритих джерел

Росіяни активно застосовують авіацію та артилерію на Куп'янському напрямку

Російські окупанти шукають слабину в обороні українських військ поблизу Куп'янська. Загарбники хочуть знову захопити місто. Про це повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

«На цій ділянці українські захисники відбили 4 атаки противника. Це поблизу Синьківки, Іванівки. Противник хоче вийти на межі населеного пункту Синьківка, для того, щоб розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп'янськ», – сказав речник.

За словами Володимира Фітьо, росіяни активно застосовують авіацію та артилерію на Куп'янському напрямку, активізували використання дронів-камікадзе.

«Ми бачимо, що активізується ворог попри втрати... в живій силі та в техніці, від планів своїх не відмовляється і намагається продавити українську оборону, знайти якусь слабину в обороні», – наголосив Фітьо.

Він додав, що окупанти знову ведуть так звані «м'ясні штурми» і використовують для цього штурмові загони, до складу яких входять ув'язнені або окупанти-штрафники.

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України вперше опублікували відео з використанням української антидронової системи «Оберіг». Її презентували лише цієї осені. Українські захисники посадили за допомогою пристрою три ворожі дрони.

До слова, окупаційні війська почали здаватися в полон українським захисникам під Авдіївкою на Донеччині. 

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Теги: окупанти полон місто втрати ворог росіяни Куп'янськ

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