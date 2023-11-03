Будемо відповідати ворогу потужно: Зеленський відреагував на нічну атаку РФ

Президент зазначив, що з наближенням зими росіяни все частіше вдаватимуться до терору

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії у ніч на 3 листопада. Глава держави пообіцяв окупанта м потужну відповідь. Про це Зеленський написав у Facebook.

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«Цієї ночі було близько сорока «шахедів». Більше половини збито. Наша авіація, зенІтники, мобільні вогневі групи – дякую вам, воїни, за кожне збиття! Захисники неба працювали результативно на території десяти областей – Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність! На жаль, були і влучання. Попередньо – без жертв. Наслідки ліквідовуються. Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно!», – зазначив глав адержави.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Терористи застосували 38 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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До відома, в Івано-Франківській області РФ атакувала військовий об'єкт. Також у ніч проти 3 листопада російські загарбники випустили по Львову 16 дронів.