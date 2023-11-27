ЗСУ просунулись на одному з напрямків: аналіз ISW

Українські війська зберігають позиції на східному (лівому) березі Дніпра

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. Росіяни заявляють, що ЗСУ просунулися на півкілометра до Новофедорівки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Синьківки, Іванівки, Новоселівського та поблизу Серебрянського лісу.

Російські джерела стверджували, що 26 листопада українські війська здійснили наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

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Генштаб ЗСУ повідомив, що 26 листопада українські війська продовжили штурм на південь від Бахмута та завдають росіянам втрат в особовому складі та техніці.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Кліщіївки та Андріївки.

26 листопада українські сили атакували на північний захід від Горлівки (25 км на південь від Бахмута).

Геолокаційні кадри показують, що російські війська нібито незначно просунулися на північний захід від Красногорівки (7 км на північний захід від Авдіївки) і в східній частині промислової зони на південно-східній околиці міста.

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Російський «воєнкор» стверджував, що українські війська відбили всі атаки РФ на Авдіївський коксохімічний завод і поблизу Степового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми на схід від Новобахмутівки; на південь від Новокалинового; і біля Сіверного, Степового, Авдіївки та Первомайського.

26 листопада українські сили продовжували контратакувати на лінії фронту в Авдіївці.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська розпочали безуспішні наступальні операції поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

Російські джерела стверджували, що українські війська проводили наступальні операції на заході Запорізькій області. Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили атакували Роботине та Вербове (9 км на схід від Роботиного) невеликими групами піхоти.

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26 листопада російський військовий блогер заявив, що минулого тижня українські сили просунулися на півкілометра до Новофедорівки (15 км на північний схід від Роботиного).

Українські війська зберігають позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти шукають слабину в обороні українських військ поблизу Куп'янська. Загарбники хочуть знову захопити місто.

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України вперше опублікували відео з використанням української антидронової системи «Оберіг». Її презентували лише цієї осені. Українські захисники посадили за допомогою пристрою три ворожі дрони.

До слова, окупаційні війська почали здаватися в полон українським захисникам під Авдіївкою на Донеччині.