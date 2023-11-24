Фінляндія пояснила, коли може знову відкрити кордон для росіян

Фінляндія зможе відкрити кордон із Росією суттєво раніше запланованого строку

Влада Фінляндії може відкрити сім із восьми прикордонних переходів з Росією до Різдва, тобто раніше запланованого терміну 18 лютого. Про це пише фінське видання Yle.

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«Прийняте в середу рішення уряду про закриття майже всіх прикордонних переходів на східному кордоні скасувало попереднє рішення, згідно з яким прикордонні пункти Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Ніірала будуть закриті до 18 лютого 2024 року», – повідомили у четвер фінські ЗМІ.

«Було вирішено, що крайній термін близько одного місяця буде правильним з огляду на жорсткі обмеження», – сказав Yle начальник фінської прикордонної охорони контр-адмірал Маркку Хассінен.

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Під жорсткими обмеженнями він має на увазі, що закрито майже весь східний кордон, зазначило видання Yle.

18 листопада Фінляндія закрила чотири прикордонні пункти пропуску в Південно-Східній Фінляндії, мотивуючи це організованою російською стороною масовою перепусткою до фінського кордону емігрантів із третіх країн.

У середу уряд прийняв рішення закрити до 23 грудня ще три пункти перепуску, залишивши лише один, найпівнічніший Раю-Йоосеппі, оскільки приплив прохачів притулку останнім часом не зменшується.

За словами Хассінена, практичні наслідки закриття прикордонних пунктів постійно оцінюються та приймаються відповідні рішення. «На практиці, якщо до прийнятого в середу рішення не буде внесено жодних змін, воно припинить дію до Різдва. Особисто у мене склалося враження, що, можливо, рішення доведеться розглядати раніше», – сказав начальник прикордонної охорони.

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До слова, прикордонне агентство Європейського Союзу Frontex направить у Фінляндію офіцерів і техніку для патрулювання кордону з РФ. Про це повідомляє Yle. Як зазначається, Frontex направить до Фінляндії загалом 50 прикордонників та іншого персоналу, а також патрульні машини і обладнання (яке саме, не уточнюється).

Як писав раніше «Главком», Норвегія готова взяти приклад із Фінляндії і закрити кордон з Росією, «якщо буде потрібно». Про це заявив прем'єр-міністр королівства Йонас Гар Стере. Його слова наводить видання Dagsavisen.За його словами, влада країни уважно стежить за ситуацією як у Фінляндії, так і в Естонії, які вводять обмеження на пропуск через кордон і готується до відповідних змін.