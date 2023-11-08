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Північна Корея пригрозила Південній «вогняною зливою» через листівки з критикою Пхеньяна

Діана Гасюк
glavcom.ua
Північна Корея пригрозила Південній «вогняною зливою» через листівки з критикою Пхеньяна
фото: Yonhap

У Пхеньяні назвали кампанію з листівками «зловмисною психосоціальною війною» і пригрозили збройним конфліктом

У відповідь на рішення Конституційного суду Південної Кореї скасувати заборону на надсилання через кордон листівок проти Пхеньяна та пригрозила «вогняним дощем» і збройним конфліктом, подібним до тих, що тривають на Близькому Сході та в Україні. Про це з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA повідомляє Yonhap.

У вересні Конституційний суд Південної Кореї прийняв рішення, що заборона на транскордонні інформаційні акції, передбачена переглянутим Законом про розвиток міжкорейських відносин, порушує конституційні права, зокрема свободу висловлення поглядів.

У середу KCNA заявило, що кампанії з розсилки листівок із критикою режиму Кім Чен Ина можуть стати «каталізатором» кінця існування Південної Кореї.

«Позиція наших революційних збройних сил полягає в тому, що ми повинні пролити набагато більший, ніж у попередні рази, «вогняний дощ покарання» не лише на базу поширення листівок, але й на оплот маріонеток», – йдеться у публікації KCNA.

У Пхеньяні назвали кампанію з листівками «зловмисною психосоціальною війною» і пригрозили збройним конфліктом.

«Немає жодних гарантій, що на Корейському півострові не виникнуть збройні конфлікти, подібні до тих, що тривають у Європі та на Близькому Сході», – заявили в KCNA, маючи на увазі війну Росії проти України та збройний конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Протягом багатьох років біженці з Північної Кореї в Південній Кореї та консервативні активісти відправляли повітряні кулі з листівками, які містили критику Кім Чен Ина. Пхеньян реагував на такі пропагандистські акції різко, оскільки переживав, що зовнішній потік інформації може загрожувати його режиму.

У жовтні 2014 року Північна Корея обстріляла з кулеметів такі повітряні кулі, запущені активістами. Деякі кулі впали на територію Південної Кореї, не завдавши нікому шкоди.

Раніше, у червні 2020 року, північнокорейські військові підірвала міжкорейський офіс зв’язку у своєму прикордонному місті Кесон через пропагандистські листівки з території Південної Кореї.

У грудні 2020 року Сеул ухвалив закон про припинення кампаній із розповсюдження листівок після погроз Пхеньяна у відповідь на такі акції скасувати військову угоду від 2018 року, яка передбачає створення буферної зони шириною кілька кілометрів вздовж сухопутного та морського кордону між двома Кореями, в якій забороняється розміщувати війська, озброєння та військову техніку і проводити військові навчання.

Раніше Північна Корея заявила, що військова співпраця між Південною Кореєю, Сполученими Штатами та Японією увійшла в «дуже небезпечну стадію», яка може поставити Корейський півострів на межу ядерної війни

Теги: військові навчання військові активісти Північна Корея озброєння

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