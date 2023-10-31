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Чому немає житла для українців у Німеччині? Депутати знайшли винних

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чому немає житла для українців у Німеччині? Депутати знайшли винних
Німецькі депутати розкритикували політику Міністерства внутрішніх справ Німеччини щодо біженців
фото із відкритих джерел

До кінця 2023 року у федеральній землі Бранденбург планують надати лише 1000 нових місць для біженців з України

 У зв'язку з прибуттям великої кількості біженців до Німеччини депутатська група «Ліві» у парламенті землі Бранденбург закликала Міністерство внутрішніх справ прискорити розширення пунктів первинного прийому біженців, щоб розвантажити муніципалітети. Про це пише Аussiedlerbote.

Міністр внутрішніх справ Міхаель Штюбген всупереч усім попередженням замість розширення пунктів первинного прийому біженців закрив улітку добре обладнаний пункт первинного прийому в Доберлуг-Кірхгайні (місто в Німеччині, у землі Бранденбург – «Главком»), повідомила представниця парламентської фракції з міграційної політики Андреа Йохлізе. «Обіцяні додаткові 3000 нових місць у контейнерах у різних містах  Бранденбургу не з'являться», – сказала вона. Наразі до кінця року планується надати лише 1000 нових місць, і цього замало. 

Йохлізе розкритикувала міністра внутрішніх справ землі Бранденбург Штюбгена за те, що таким чином він лише посилив проблему розміщення біженців у муніципалітетах. «Якщо перший приймальний пункт вже заповнений на 95%, то зрозуміло, що це (проблема із розміщенням біженців –«Главком») станеться», – повідомила політик від Лівої партії. «Ще більше людей потрібно буде розподілити між муніципалітетами. І тоді можна буде подивитись, як вони впораються».

Йохлізе зажадала, щоб муніципалітети надавали більше допомоги у розміщенні та догляді, особливо за неповнолітніми неповнолітніми біженцями. За її словами у районах, що розташовані поблизу кордону, можливості з розміщення біженців вже давно вичерпані, і співробітники відділів у справах молоді, а також постачальники послуг вкрай перевантажені. «Такі муніципалітети вимагають створення одного, а краще двох центрів з прийому жінок і дітей. Але відповідальне за це міністерство у справах молоді, спочатку має створити робочу групу», – сказала Йохлізе.

Раніше стало відомо, що німецька влада вирішила проблему із тимчасовим житлом для 400 біженців з України. Їх розмістять у виставковому центрі Оффенбурга (федеральна земля Баден-Вюртемберг, місто розташоване в 20 км на південний схід від Страсбурга – «Главком»).  Починаючи із 24 жовтня, і аж до кінця лютого 2024 року зал 1 виставкового центру буде надано для екстреного розміщення біженців, оголосила регіональна рада Фрайбурга.

Нагадаємо, федеральний уряд хоче змінити правила депортації біженців з Німеччини і ухвалив відповідний законопроект. Про це пише Aussiedlerbote. Зокрема, передбачається збільшити максимальний термін так званого затримання до виїзду з країни з 10 до 28 днів. Крім того, планується розширити повноваження влади та посилити заходи проти контрабандистів. За допомогою цього закону, який ще має бути прийнятий Бундестагом, федеральний уряд хоче скоротити кількість депортацій, які не вдається здійснити у найкоротший термін.

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що світу варто бути готовим до війни у ​​Європі, повідомляє німецький телеканал ZDF. На його думку, військовий конфлікт може виникнути через кризу на Близькому Сході, яка впливає на німецьке суспільство. У свою чергу, громадяни Німеччини мають бути готовими протистояти загрозам.

За словами міністра оборони, Бундесвер був занедбаний протягом тривалого часу і наразі уряд Німеччини активно модернізує армію. Він наголосив, що образ Бундесверу значно зміниться уже найближчим часом.

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Теги: партії місто Німеччина житло біженці мігранти українці діти притулок

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