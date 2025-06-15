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Британська розвідка назвала втрати КНДР на Курщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Британська розвідка назвала втрати КНДР на Курщині
Втрати становлять понад половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих у Курській області Росії
фото з відкритих джерел

Північна Корея втратила понад половину розгорнутого в Росії контингенту

Північнокорейські війська, найімовірніше, зазнали понад шість тисяч втрат особового складу у бойових операціях проти ЗСУ у Курській області Росії. Як інформує «Главком», по це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на свою розвідку.

«Загальна кількість втрат становить понад половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих початково у Курській області Росії. Згідно з відкритими джерелами, КНДР згодом розгорнула обмежену додаткову кількість військових там. Значні втрати північнокорейських сил, майже напевно, були пов’язані переважно з масштабними виснажливими піхотними атаками», – ідеться в повідомленні, оприлюдненому 15 червня.

У розвідці Британії також згадали, що 4 червня секретар Ради безпеки Росії і колишній міністр оборони Сергій Шойгу відвідав КНДР для зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, яка стала для нього другою за менш ніж три місяці.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що активні дії українських сил у Курській області змусили окупантів перекидати туди підрозділи, що стримало їхній наступ на Сумщині. 

Нагадаємо, що у прикордонних районах Сумської області російські загарбники вдвічі переважають українські сили та намагаються захопити Юнаківку в рамках наступу на Суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ISW.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

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Теги: міністр Північна Корея Сергій Шойгу втрати британська розвідка Курщина

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