КНДР визнала участь своїх військ на боці Росії: реакція Держдепу США

26 квітня Росія вперше визнала участь північнокорейських військ у війні проти України. Згодом Кім Чен Ин назвав «героями» корейців, які воювали за РФ, і дав обіцянку

США: Ми продовжуємо бути стурбовані прямою участю (Північної Кореї – ред.) у війні

Державний департамент США заявив, що «стурбований» безпосередньою участю Північної Кореї у війні Росії проти України і наголосив, що розгортання військової присутності Пхеньяна має бути припинено. Про це йдеться у заяві представника Держдепу в електронному листі для медіа, поширеному The Guardian, передає «Главком».

«Ми продовжуємо бути стурбовані прямою участю (Північної Кореї – ред.) у війні. Військове розгортання (КНДР – ред.) в Росії і будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією (КНДР – ред.) у відповідь, повинні бути припинені», – заявив представник Державного департаменту США.

Він додав, що треті країни, такі як Північна Корея, «несуть відповідальність» за війну.

Натомість у повідомленні Кремля у понеділок говориться, що диктатор РФ Путін «подякував підрозділам армії КНДР за участь у боях проти з'єднань збройних сил України в Курській області».

Нагадаємо, 26 квітня Росія заявила про нібито повне витіснення українських сил із Курської області. Того ж дня вона вперше офіційно визнала участь північнокорейських військ у війні проти України. Представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що «Росія ніколи не забуде друзів з КНДР».

Після цих заяв Кремля у Пхеньяні також вирішили не залишатися осторонь. 28 квітня Північна Корея офіційно підтвердила відправлення своїх військових для підтримки Росії.

Згодом Кім Чен Ин назвав «героями» корейців, які воювали за РФ, і дав обіцянку.

Раніше ми писали, що Сили оборони продовжують утримувати ряд територій у Курській області. Як інформує «Главком», про це в ефірі Radio NV розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко.

«Мається на увазі монастир в Курській області й пару населених пунктів. А також після рейду в Бєлгородську область Демидівка та навколо неї. Для росіян це питання пропагандистське – що вони вже звільнили всі території Росії. Це для них принципово, але досягнути вони цього не можуть. Зрозуміло, що з основної території, яку контролювали, витіснили вони. Але те, що це повністю не відбувається – це точно», – сказав Романенко. Він додав, що російські пропагандисти використовують ті ж підходи, як і щодо Луганської області.