Кім Чен Ин втішив Шойгу після «Павутини»: що Росії пообіцяла КНДР

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу прибув до Північної Кореї та зустрівся з Кім Чен Ином

Кім Чен Им на зустрічі з Шойгу пообіцяв безумовну підтримку Росії

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу прибув до Північної Кореї та зустрівся з Кім Чен Ином. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Reuters.

Під час зустрічі Кім Чен Ин заявив, що уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки підтримуватиме позицію Росії, зокрема, у питанні війни проти України та інших міжнародних тем.

За його словами, Північна Корея й надалі дотримуватиметься умов двостороннього договору між Москвою і Пхеньяном.

У повідомленні наголошується, що обидві сторони обговорили зміцнення всебічного стратегічного партнерства та взаємну співпрацю у низці сфер.

Цей візит секретаря Ради безпеки РФ до КНДР став другим за останні три місяці. Попередня зустріч Шойгу та Кім Чен Ина відбулася у березні. Тоді останній підтвердив безумовну підтримку війни Росії проти України.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь Північної Кореї у війні між Росією та Україною була виправданою, назвавши це здійсненням суверенних прав на захист «братньої нації».

Зауважимо, Росія та Північна Корея почали будівництво автомобільного мосту через річку Туманна. Це називають «знаковим етапом для відносин двох країн».

Прем'єр Росії Михайло Мішустін заявив, що будівництво мосту є «знаковим етапом для відносин двох країн і символізує прагнення Москви та Пхеньяну до зміцнення дружніх відносин і нарощування міжрегіонального співробітництва».

Раніше російський президент Володимир Путін уперше відкрито підтвердив, що військові з Північної Кореї беруть участь у війні проти України на боці Росії.

Під час свого виступу Путін подякував лідерам 13 країн, які направили свої збройні сили для участі в параді на Красній площі. Особливо він відзначив представників Корейської народної армії, які, за його словами, беруть участь у бойових діях у війни проти України.

Після цих заяв Кремля у Пхеньяні також вирішили не залишатися осторонь. 28 квітня Північна Корея офіційно підтвердила відправлення своїх військових для підтримки Росії.

Згодом Кім Чен Ин назвав «героями» корейців, які воювали за РФ, і дав обіцянку.

Водночас Державний департамент США заявив, що «стурбований» безпосередньою участю Північної Кореї у війні Росії проти України і наголосив, що розгортання військової присутності Пхеньяна має бути припинено.