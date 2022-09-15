Візит Зеленського до Ізюма викликав істерику у кремлівських пропагандистів (відео)

Володимир Зеленський в Ізюмі оголосив хвилину мовчання в пам’ять загиблих захисників

Пропагандисти присвятили спецвипуск візиту Зеленського на Харківщину

Візит президента України Володимира Зеленського у визволений від російських окупантів Ізюм у Харківській області викликав напад істерики у кремлівських пропагандистів.

Візиту Зеленського на Харківщину був присвячений спеціальний випуск на російському телеканалі, в якому пропагандистка Ольга Скабєєва обурена коментувала успішний контрнаступ Збройних сил України.

Вона звернула увагу, що з Зеленським до Ізюма прибув також очільник Офісу президента Андрій Єрмак. За словами пропагандистки, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі нібито передавав Єрмаку інформацію, звідки та куди Збройним силам України розпочинати контрнаступ у Харківській області.

Нагадаємо, 14 вересня президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом у звільнений від окупантів Ізюм, що на Харківщині. Президент подякував воїнам за звільнені українські землі.

У звільненому українськими десантниками Ізюмі підняли прапор України. В урочистостях взяли участь президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів.

Під час брифінгу Зеленський звернувся до жителів тимчасово окупованого Криму і пообіцяв, що Україна повернеться на півострів.

14 вересня проросійський блогер Анатолій Шарій назвав візит Зеленського на Харківщину принизливим для Росії. Адже армія країни-терористки панічно тікала з Харківщини перед наступом ЗСУ. А терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін назвав візит Зеленського провокацією.