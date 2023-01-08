Український посол розповів, чого Зеленський хоче від Ізраїлю
Корнійчук закликав співвітчизників не плекати зайвих очікувань від Ізраїлю
Президент України Володимир Зеленський очікує від Ізраїлю більшої підтримки та відповідних дій держави, у якій панує демократія. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
Дипломат уже десять місяців очікує від Ізраїлю дій через російську агресію, проте суттєвих змін не відбувається.
«Наші очікування від цієї країни були набагато більшими, ніж в реальності виходить. Можливо, це наші проблеми, бо не треба було таких очікувань мати. Це ж все-таки Близький Схід з усією його специфікою», – зауважив Корнійчук.
Посол усіма силами намагається отримати якийсь результат щодо допомоги Україні. І в деяких випадках є успіхи: наприклад, в Ізраїлі лікують наших поранених військових, також дають гуманітарну допомогу. Проте Зеленський хоче бачити дії і в публічному просторі, а також в інших видах допомоги.
«Завжди хочеться більшого. У президента ж позиція проста: якщо Ізраїль – демократична країна, він має працювати в тому ж режимі, що й інші демократичні країни, які нас підтримують всіляко і публічно», – повідомив дипломат.
За його словами, турки «грають в шахи на всіх дошках» – продають Україні зброю, одночасно отримуючи якийсь зиск у росіян. А Ізраїль точно не був просто стороннім спостерігачем, принаймні, за минулого уряду, тож позиція Ізраїлю суто прагматична.
«Це нам треба їм довести свою необхідність – напряму чи через американців. А чим ми можемо їх зацікавити, коли у нас зараз війна, повний розвал економіки і так далі? Є декілька «фішок» на кшталт представництва посольства в Єрусалимі, які ми могли б виставити на стіл, а вони – використати в своїх інтересах, але говорити про це поки не варто», – наголосив дипломат.
Нагадаємо, Корнійчук припустив, навіщо ізраїльський міністр першим ділом подзвонив одіозному Лаврову. Також український посол в Ізраїлі пояснив, чому не склалася розмова Зеленського з Нетаньяху.
До слова, останнього разу ізраїльські посадовці засуджували дії РФ ще в червні. Ізраїль лишається єдиною демократичною країною, яка жодного разу не висловилася щодо обстрілів української цивільної інфраструктури – український посол закликав ізраїльтян врешті висловитися щодо російської агресії.
Як відомо, президент України особисто привітав нового прем'єра Ізраїлю зі вступом на посаду – Зеленський та Нетаньяху обговорили реалізацію української формули миру.
Зауважимо, у листопаді Зеленський провів переговори з Нетаньяху: обговорили основні аспекти відносин між державами.
Напередодні міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що хоче менше публічно говорити про війну, тоді ж він повідомив про намір поговорити з Сергієм Лавровим. Згодом очільник МЗС Ізраїлю розповів, про що із ним говорив.
Раніше повідомлялося, що зміна політики Ізраїлю щодо війни в Україні викликала неоднозначну реакцію. Українську сторону обурила розмова Коена з Лавровим, адже глава МЗС Ізраїлю віддав перевагу бесіді з агресором, а не українським колегою – Київ та Москва відреагували на скандальну заяву глави МЗС Ізраїлю.
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