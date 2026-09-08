Масований удар по Україні: мапа орієнтовного руху БпЛА та ракет
Названо основний напрямок нічного удару
У ніч проти 8 вересня окупанти масовано атакували Україну. Основний напрямок удару – Одеса, Київ та область. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів ресурсу «ППО Радар», інформує «Главком».
За даними моніторингового пабліка, по Києву та області було запущено:
- Північнокорейські балістичні ракети Kn-23;
- крилаті ракети Х-101;
- гіперзвукові ракети «Циркон»;
- балістичні ракети «Іскандер-М»;
- балістичні ракети С-400;
- реактивні БпЛА «Герань-4»;
- ракета-дрон «Герань-5»;
- БпЛА «Герань-2».
Зокрема, за даними пабліка, удар росіяни завдали ракетами «Онікс» по Одесі.
Основний напрямок нічного удару – Київ, Київська область, Одеса.
Нагадаємо, у ніч на 8 вересня в Києві пролунала серія вибухів на тлі ракетної атаки Росії. Унаслідок ударів постраждали та загинули люди.
До того ж унаслідок російської дронової атаки у Бориспільському районі Київської області виникли пожежі на території промислових підприємств, а також було пошкоджено логістичний комплекс.
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