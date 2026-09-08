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Масований удар по Україні: мапа орієнтовного руху БпЛА та ракет

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масований удар по Україні: мапа орієнтовного руху БпЛА та ракет
РФ застосувала ракети та дрони проти України
мапа: «ППО Радар»

Названо основний напрямок нічного удару

У ніч проти 8 вересня окупанти масовано атакували Україну. Основний напрямок удару – Одеса, Київ та область. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів ресурсу «ППО Радар», інформує «Главком».

За даними моніторингового пабліка, по Києву та області було запущено:

  • Північнокорейські балістичні ракети Kn-23;
  • крилаті ракети Х-101;
  • гіперзвукові ракети «Циркон»;
  • балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • балістичні ракети С-400;
  • реактивні БпЛА «Герань-4»;
  • ракета-дрон «Герань-5»;
  • БпЛА «Герань-2».

Зокрема, за даними пабліка, удар росіяни завдали ракетами «Онікс» по Одесі.

Масований удар по Україні: мапа орієнтовного руху БпЛА та ракет фото 1

Основний напрямок нічного удару – Київ, Київська область, Одеса.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня в Києві пролунала серія вибухів на тлі ракетної атаки Росії. Унаслідок ударів постраждали та загинули люди.

До того ж унаслідок російської дронової атаки у Бориспільському районі Київської області виникли пожежі на території промислових підприємств, а також було пошкоджено логістичний комплекс.

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Теги: війна

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