Путіністка Лариса Доліна втратила нові пісні через атаку ЗСУ

Пропагандист Олег Газманов також втратив свої неопубліковані пісні через збій «Яндекса»

Російська співачка, путіністка Лариса Доліна втратила пісні зі свого нового альбому через збої в роботі хмарного сховища «Яндекса», які сталися після атак безпілотників на дата-центри компанії. Про це пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Через перебої сховища зникли пісні, які Доліна готувала до випуску. За словами директора співачки Сергія Пудовкіна, реліз альбому артистки тепер скасований. «Дійсно, пісні «злетіли», зокрема з нового альбому Лариси Доліної. Ми готували прем'єру, реліз нової пісні «Крила», – сказав Пудовкін.

За словами Пудовкіна, тепер їм доведеться заново збирати композиції. Річ у тім, що важливі частини пісень збереглися на жорстких дисках, але у вигляді окремих звукових доріжок.

Напередодні про втрату музичних матеріалів заявив ще один російський співак Олег Газманов. Він розповів, що в хмарному сховищі «Яндекса» зберігалася значна частина його неопублікованих пісень. «На жаль, більша частина матеріалу загинула. У мене весь матеріал був у хмарі на «Яндексі». У мене трагедія, втратив дуже багато пісень», – заявив росіянин.

У компанії «Яндекс» повідомили, що продовжують відновлювати роботу хмарних сервісів. Збої почалися після атак безпілотників на дата-центри компанії в жовтні. Генеральний директор компанії Zecurion, експерт із кібербезпеки Олексій Раєвський пояснив, що відновлення файлів залежить від того, чи створювали користувачі резервні копії та де саме їх зберігали.

Нагадаємо, у ніч проти 9 жовтня безпілотники атакували датацентр російської компанії «Яндекс» у Калузі. Внаслідок удару пошкоджено кілька модулів об'єкта, які нібито повністю виведені з ладу. Вночі 11 жовтня у Володимирській області Росії також пролунала серія вибухів. У місті Володимир було уражено датацентр компанії «Яндекс». Об'єкт із потужністю 50 МВт, розрахований на 2 880 IT-стійок, є критичним елементом інфраструктури російського технологічного гіганта.

Крім того, 8 жовтня у російському місті Сасово Рязанської області після атаки безпілотників спалахнула пожежа на території найбільшого датацентру компанії «Яндекс». За наявними повідомленнями, об'єкт повністю припинив роботу, а користувачі хмарної платформи Yandex Cloud зіткнулися з масштабними технічними збоями.