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Навчання під час постійних тривог: Сумщина готує масштабне рішення для школярів

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Навчання під час постійних тривог: Сумщина готує масштабне рішення для школярів
Григоров зазначив, що постійні повітряні тривоги суттєво ускладнюють організацію освітнього процесу в області
фото: glavcom.ua

Григоров: Ми чітко розуміємо, що наші діти – це наше майбутнє

Проблема доступу до очного навчання особливо гостро стоїть у прифронтових регіонах. Голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров у коментарі «Главкому» розповів, як область намагається забезпечити навчання дітей в умовах постійних повітряних тривог та загрози ударів.

За словами Григорова, одним із ключових рішень є будівництво підземних шкіл. До кінця року на Сумщині планують збільшити їх кількість до 20.

Григоров зазначив, що постійні повітряні тривоги суттєво ускладнюють організацію освітнього процесу в області. «Сумські освітяни, сумські діти перебувають в інших умовах, ніж більш безпечні наші області», – сказав він.

За словами голови ОДА, обласна влада та громади спільно з міжнародними партнерами намагаються створити умови для максимально безпечного навчання дітей без їхнього виїзду з області. «Ми чітко розуміємо, що наші діти – це наше майбутнє, це найкращі інвестиції, які ми наразі можемо зробити», – наголосив Григоров.

Таким чином, питання доступу дітей з особливими освітніми потребами до навчання залежить не лише від форми освіти, а й від безпекових умов у конкретному регіоні. У МОН наголошують на необхідності повернення дітей до очного навчання там, де це дозволяє безпекова ситуація, тоді як прифронтові області шукають можливості організувати його навіть в умовах постійних атак.

До слова, Харків відкрив десяту підземну школу. Заклад має автономне енергозабезпечення, систему вентиляції та очищення повітря, медпункт, приміщення для харчування та резервні запаси води. Простір повністю адаптований для маломобільних дітей, зокрема обладнаний трьома ліфтами.

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Теги: Міністерство освіти і науки школа Сумщина

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