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Як і де готують агентів ГУР: журналіст Time побував на секретній базі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Як і де готують агентів ГУР: журналіст Time побував на секретній базі
Мішені на секретній базі ГУР
фото: Time

Розвідники готуються в тім числі і до роботи на території Росії

Агентів Головного управління розвідки готують до таємних операцій у навчальному центрі на південному сході України – секретному об'єкті, потрапити на який практично неможливо. Про це йдеться у матеріалі журналіста Time, який зміг потрапити на секретну базу.

Журналіст розповів, що побачив у центрі десяток чоловіків і одну жінку. Кореспондент додав, що на базі є закритий тир з мішенями у вигляді диктатора Володимира Путіна, начальника генштабу Росії Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу, а також деяких російських пропагандистів. Офіцер розвідки, який зі зрозумілих причин не назвав свого імені, зауважив, що цей тир він збудував за власні кошти.

Під час такого візиту іноземний журналіст зустрів одну із груп, яка готувалася до рейду на території Росії.

«Вони готуються до транскордонної місії сьогодні ввечері в Росію. Умови ідеальні. Низькі хмари ховають місяць і зорі. Росіяни їх не чекають. Вони одягатимуться в цивільний одяг, матимуть підроблені документи, без телефонів, користуватимуться компасом, картою та рахуватимуть кроки, щоб зорієнтуватися», – повідомив офіцер ГУР.

За його словами, спецмісіями нібито не командує керівник військової розвідки Кирило Буданов.

Розповідаючи про операції агентів ГУР, офіцер зауважив, що серед шпигунів є росіяни, які проти війни Путіна та допомагають Україні.

«У нас також є росіяни всередині Росії, які нам допомагають, люди, які бачать, наскільки ця війна безглузда, і ненавидять злочинний режим», – зазначив він.

Офіцер розвідки також відреагував на можливе зменшення підтримки України Заходом. Він наголосив, що українці будуть боротися проти росіян до останнього.

«Це буде важко. Але ми не здамося. Поїдемо в ліси, на гори, в поля. Це буде партизанська війна. Ми завжди можемо знайти зброю. Подивіться, як ми захищали Київ і Гостомельський аеропорт на початку війни», – сказав він.

Раніше розвідка пояснила, чому Росії невигідно вести війну у 2025 році. 

 

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