Британська розвідка оцінила наслідки масштабної кібератаки на «Київстар»

Кібератака порушила роботу сирен повітряної тривоги та деяких банків, банкоматів, а також терміналів торгових точок

Кібератака на «Київстар», імовірно, була однією з найбільших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабної війни. Про це йдеться у звіті британської розвідки.

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«12 грудня найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, «Київстар», зазнав кібератаки. Ефект від витівки хакерів тривав щонайменше дві доби, вплинувши на мобільні послуги та послуги передачі даних компанії. Зокрема кібератака залишила користувачів мобільного оператора без сигналу й можливості скористатись Інтернетом. Водночас компанія запевняє у тому, що жодних особистих даних під час атаки не було зламано», – зазначили розвідники.

Також кібератака порушила роботу сирен повітряної тривоги та деяких банків, банкоматів, а також терміналів торгових точок.

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«Оскільки державні ресурси та екстрені служби України постраждали, цей інцидент, ймовірно, є однією з наймасштабніших підривних кібератак на українські мережі від початку повномасштабного», – додали розвідники.

Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Як повідомив президент «Київстару», хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного зі співробітників.