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Британська розвідка вказала, як бунт Пригожина вплинув на долю російських генералів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка вказала, як бунт Пригожина вплинув на долю російських генералів
Герасимов вперше з'явився на телебаченні після невдалого заколоту «Вагнер» 24 червня 2023 року
фото з відкритих джерел

Місцеперебування Суровікіна залишається незрозумілим

Багато генералів армії РФ зникли з публічного поля після спроби заколоту ватажка групи «Вагнер» Євгена Пригожина. Замість генерала Сергія Суровікіна показали його заступника. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

«Як зазначається у повідомленні, 10 липня начальник Генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов вперше з'явився на телебаченні після невдалого заколоту «Вагнер» 24 червня 2023 року.

По відеозв'язку з Герасимовим був проведений інструктаж начальника штабу Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковника Віктора Афзалова.

За даними британської розвідки, Афзалов перебуває на посаді щонайменше чотири роки, але, ймовірно, це його перша публічна поява з Герасимовим. Афзалов є заступником командувача Повітряно-космічними силами Росії генерала Сергія Суровікіна.

«Підвищення суспільного авторитету Афзалова, у той час як місцезнаходження Суровікіна залишається незрозумілим, надає додаткової ваги гіпотезі про те, що Суровікін був усунений після заколоту», – зазначає міноборони Британії.

Як повідомлялося, головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій Суровікін заарештований після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. 

Раніше видання New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці писало, що колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ.

Читайте також: Російський генерал Суровікін був секретним членом «Вагнера» – CNN
Теги: розвідка Міноборони британська розвідка Євген Пригожин

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