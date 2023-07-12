Контрнаступ ЗСУ триває на трьох напрямках: оцінка ISW

Наші воїни продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках

Українські захисники вчора, 11 липня, продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, на окремих із них – досягли успіхів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

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Як зазначається, Генштаб Збройних сил України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському напрямках (район кордону Запорізької та Донецької областей), а речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська продовжують контрнаступальні дії навколо Бахмута на Донеччині.

Крім того, геолокаційні кадри за 10 липня свідчать, що українські війська просувалися на північний схід від Роботиного (15 км на південь від Оріхова Запорізької області).

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Між тим, російський мілблогер також стверджував, що українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і просунулися до 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута).

мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

11 липня російські війська завдали серії ударів безпілотниками Shahed по території України, ймовірно, у відповідь на саміт НАТО у Вільнюсі та загрожуючи чорноморській зерновій угоді.

Німеччина та Франція пообіцяли надати Україні більше систем озброєння під час першого дня саміту НАТО 11 липня.

Коаліція з 11 держав підписала з Україною меморандум про умови навчання українських пілотів на літаках F-16 на саміті НАТО.

Реакція Кремля та російських мілблогерів на перший день саміту НАТО була відносно стриманою.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на тлі саміту НАТО спробував представити український контрнаступ як провал.

Український ракетний удар Storm Shadow ліквідував заступника командувача Південним військовим округом РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова на командному пункті 58-ї загальновійськової армії в окупованому Бердянську Запорізької області.

Російські мілблогери розкритикували російське військове командування за неспроможність захиститися від українських ударів по російських штабах.

Начальник російського генштабу генерал армії Валерій Герасимов звільнив командувача 58-ю ООС генерал-майора Івана Попова після того, як той висловив занепокоєння щодо необхідності ротації військ на заході Запорізької області в умовах контрнаступу українських військ.

10 липня невідомий вбив заступника начальника Краснодара з мобілізаційної роботи капітана Станіслава Ржицького.

Російські війська ведуть наступальні дії на лінії Сватове – Кремінна та здобули територіальні завоювання.

Окупанти почали штурм українських позицій на лінії зіткнення Донецьк – Авдіївка.

Російські та українські війська продовжили наземні обстріли вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

Кремль продовжує заходи щодо поступової мобілізації оборонно-промислової бази Росії для задоволення російських військових вимог в Україні без проведення ширшої економічної мобілізації.

11 липня Центр «Український опір» повідомив, що Всеросійська державна телерадіокомпанія намагається створити регіональні відділення на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що за даними ISW, Сили оборони за п’ять тижнів контрнаступу звільнили стільки ж територій, скільки росіяни захопили за пів року.

До слова, наступальна операція українських Сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках триває, за останній тиждень, за даними Генштабу ЗСУ, звільнено 10 кв. км.

Раніше аналітики ISW зазначали, що українські військові в ході свого контрнаступу навмисно дотримуються повільнішого темпу просування, щоб зберегти бойову міць Сил оборони та виснажити живу силу й запаси техніки російських окупантів.