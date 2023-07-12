Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Контрнаступ ЗСУ триває на трьох напрямках: оцінка ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ триває на трьох напрямках: оцінка ISW
ЗСУ контрнаступають щонайменше на трьох ділянках фронту
фото: служба зв'язків із громадськістю 47 ОМБр

Наші воїни продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках

Українські захисники вчора, 11 липня, продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, на окремих із них – досягли успіхів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Як зазначається, Генштаб Збройних сил України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському напрямках (район кордону Запорізької та Донецької областей), а речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська продовжують контрнаступальні дії навколо Бахмута на Донеччині.

Крім того, геолокаційні кадри за 10 липня свідчать, що українські війська просувалися на північний схід від Роботиного (15 км на південь від Оріхова Запорізької області).

Між тим, російський мілблогер також стверджував, що українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і просунулися до 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута).

Контрнаступ ЗСУ триває на трьох напрямках: оцінка ISW фото 1
мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

  • 11 липня російські війська завдали серії ударів безпілотниками Shahed по території України, ймовірно, у відповідь на саміт НАТО у Вільнюсі та загрожуючи чорноморській зерновій угоді.
  • Німеччина та Франція пообіцяли надати Україні більше систем озброєння під час першого дня саміту НАТО 11 липня.
  • Коаліція з 11 держав підписала з Україною меморандум про умови навчання українських пілотів на літаках F-16 на саміті НАТО.
  • Реакція Кремля та російських мілблогерів на перший день саміту НАТО була відносно стриманою.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на тлі саміту НАТО спробував представити український контрнаступ як провал.
  • Український ракетний удар Storm Shadow ліквідував заступника командувача Південним військовим округом РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова на командному пункті 58-ї загальновійськової армії в окупованому Бердянську Запорізької області.
  • Російські мілблогери розкритикували російське військове командування за неспроможність захиститися від українських ударів по російських штабах.
  • Начальник російського генштабу генерал армії Валерій Герасимов звільнив командувача 58-ю ООС генерал-майора Івана Попова після того, як той висловив занепокоєння щодо необхідності ротації військ на заході Запорізької області в умовах контрнаступу українських військ.
  • 10 липня невідомий вбив заступника начальника Краснодара з мобілізаційної роботи капітана Станіслава Ржицького.
  • Російські війська ведуть наступальні дії на лінії Сватове – Кремінна та здобули територіальні завоювання.
  • Окупанти почали штурм українських позицій на лінії зіткнення Донецьк – Авдіївка.
  • Російські та українські війська продовжили наземні обстріли вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.
  • Кремль продовжує заходи щодо поступової мобілізації оборонно-промислової бази Росії для задоволення російських військових вимог в Україні без проведення ширшої економічної мобілізації.
  • 11 липня Центр «Український опір» повідомив, що Всеросійська державна телерадіокомпанія намагається створити регіональні відділення на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що за даними ISW, Сили оборони за п’ять тижнів контрнаступу звільнили стільки ж територій, скільки росіяни захопили за пів року.

До слова, наступальна операція українських Сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках триває, за останній тиждень, за даними Генштабу ЗСУ, звільнено 10 кв. км.

Раніше аналітики ISW зазначали, що українські військові в ході свого контрнаступу навмисно дотримуються повільнішого темпу просування, щоб зберегти бойову міць Сил оборони та виснажити живу силу й запаси техніки російських окупантів.

Теги: контрнаступ ЗСУ фронт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Сирського, «ворог зазнає у 8, а то й у 10 разів більших втрат, особливо за кількістю загиблих військовослужбовців»
Контрнаступ ЗСУ: Сирський повідомив хороші новини
5 липня, 12:16
У Росії занепокоєні, що Україна може форсувати Дніпро
Росіяни побоюються, що ЗСУ можуть форсувати Дніпро у Херсонській області – ISW
4 липня, 06:21
Робота бійців зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр «Едельвейс»
Українські воїни «Іглою» збили російський винищувач Су-25 (відео)
28 червня, 21:46

Події в Україні

Контрнаступ ЗСУ триває на трьох напрямках: оцінка ISW
Контрнаступ ЗСУ триває на трьох напрямках: оцінка ISW
Повітряна тривога на Київщині та в низці областей тривала понад дві години
Повітряна тривога на Київщині та в низці областей тривала понад дві години
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворожої техніки та особового складу
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворожої техніки та особового складу
Череватий розповів про сценарій, за якого росіяни самі втечуть із Бахмута
Череватий розповів про сценарій, за якого росіяни самі втечуть із Бахмута
Як ЗСУ використовуватимуть касетні снаряди: роз’яснення «Півдня»
Як ЗСУ використовуватимуть касетні снаряди: роз’яснення «Півдня»
Перший день саміту НАТО та подарунок від Франції. Головне за 11 липня
Перший день саміту НАТО та подарунок від Франції. Головне за 11 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Цікаві перспективи зернової угоди. Що задумав Ердоган?
18K
Кличко розповів, хто може стати новим мером Києва
13K
Новий скандал із жіночими купе «Укрзалізниці»: що відбувається із цінами
11K
ЗСУ наступають на чотирьох напрямках, ворог переміщує війська – Генштаб
8569
У Росії злітав літак, в Україні лунав сигнал тривоги
8476
Що чекає на людей і планету? ООН оновила свої прогнози

Новини

РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Вчора, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Вчора, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Вчора, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Вчора, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Вчора, 06:19

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту