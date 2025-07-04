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Як українці зустрічали звільнених із полону захисників: ексклюзивні кадри від СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Як українці зустрічали звільнених із полону захисників: ексклюзивні кадри від СБУ
Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі
фото: СБУ

Українських оборонців вперше забезпечили переїзд звільнених захисників до місць реабілітації за допомогою залізничного транспорту

Служба безпеки України показала ексклюзивні фото та відео з обміну полоненими 4 липня. Про це повідомляє «Главком».

«Сьогоднішній обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського», – йдеться у заяві.

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Після зустрічі українських оборонців на кордоні Обʼєднаний центр при СБУ спільно з «Укрзалізницею» вперше забезпечили переїзд звільнених захисників до місць реабілітації за допомогою залізничного транспорту.

Як українці зустрічали звільнених із полону захисників: ексклюзивні кадри від СБУ фото 1
Як українці зустрічали звільнених із полону захисників: ексклюзивні кадри від СБУ фото 2
Як українці зустрічали звільнених із полону захисників: ексклюзивні кадри від СБУ фото 3

Як зазначив глава держави, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Нагадаємо, 4 липня Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.

5 фото
На весь екран
Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад три роки
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Як повідомлялося, з російської неволі вдалося повернути поранених і важкохворих оборонців, а також молодших за 25 років. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

До слова, 26 червня Україна та Росія обмінялися полоненими. Дехто вважався зниклим безвісти. Найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки. На Батьківщину повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя.

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Теги: СБУ обмін полоненими

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Як українці зустрічали звільнених із полону захисників: ексклюзивні кадри від СБУ
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