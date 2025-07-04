Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Співали гімн, дзвонили рідним: Зеленський показав відео повернення бійців з полону

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Співали гімн, дзвонили рідним: Зеленський показав відео повернення бійців з полону
4 липня Україна провела новий обмін полоненими з Росією
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Сьогодні Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних

Сьогодні, 4 липня, Україна повернула з полону ще одну групу захисників у межах домовленостей у Стамбулі з російською стороною. Президент України Володимир Зеленський показав ще одне відео обміну полоненими, інформує «Главком».

Президент коротко підписав відео: «Вдома».

Нагадаємо, 4 липня Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.

5 фото
На весь екран
Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад три роки
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Як повідомлялося, з російської неволі вдалося повернути поранених і важкохворих оборонців, а також молодших за 25 років. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

До слова, 26 червня Україна та Росія обмінялися полоненими. Дехто вважався зниклим безвісти. Найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки. На Батьківщину повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський обмін полоненими полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Координаційний штаб: Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є лише черговою маніпуляцією
Координаційний штаб заперечує заяви РФ про початок обмінів
6 червня, 19:03
Зеленський дав інтерв'ю Bild
Росія просто бреше Трампу – Зеленський
12 червня, 01:02
Президент поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку в Британії
Зеленський прибув до Британії
23 червня, 13:24
Володимир Зеленський та Ален Берсе підпишуть у Страсбурзі угоду про Спеціальний трибунал
Україна та Рада Європи підпишуть угоду про Спеціальний трибунал – заява
24 червня, 20:33
Захисники були відзначені за особисту мужність і героїзм
Президент підписав шість указів про присвоєння звання Героя України
28 червня, 10:00
Меморандум підписали міністр оборони України Рустем Умєров і CEO компанії Swift Beat, LLC Ерік Шмідт
Україна вироблятиме дрони спільно з американською компанією Swift Beat
Вчора, 15:13
Мирні переговори. Зеленський пояснив, що пропонують росіяни і чому це неприйнятно
Мирні переговори. Зеленський пояснив, що пропонують росіяни і чому це неприйнятно
14 червня, 13:47
Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Гаазі
Зеленський поділився подробицями зустрічі з Трампом
28 червня, 15:59
РФ атакувала місто Сміла на Черкащині
Президент відреагував на нічний обстріл України та загибель пілота F-16
29 червня, 10:25

Події в Україні

ДПСУ показала зворушливу розмову звільненого з полону захисника із рідними
ДПСУ показала зворушливу розмову звільненого з полону захисника із рідними
Цілували землю, плакали, обіймалися: перші емоції звільнених з полону бійців
Цілували землю, плакали, обіймалися: перші емоції звільнених з полону бійців
Кривий Ріг: РФ вдарила повторно, коли на місце атаки приїхали рятувальники
Кривий Ріг: РФ вдарила повторно, коли на місце атаки приїхали рятувальники
Сили оборони знищили триколор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною
Сили оборони знищили триколор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною
ЄС суттєво знизив об’єм імпорту українського зерна та цукру
ЄС суттєво знизив об’єм імпорту українського зерна та цукру
Співали гімн, дзвонили рідним: Зеленський показав відео повернення бійців з полону
Співали гімн, дзвонили рідним: Зеленський показав відео повернення бійців з полону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 липня: ситуація на фронті
171K
Путін послав Трампа. Що далі?
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 липня 2025
26K
Прогноз магнітних бур на 4-6 липня: якою буде сонячна активність
22K
Аналітики ISW спрогнозували, чи погодиться Путін завершити війну найближчим часом
21K
Трамп розкрив деталі своєї розмови з Путіним

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua