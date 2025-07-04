Співали гімн, дзвонили рідним: Зеленський показав відео повернення бійців з полону

Сьогодні Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних

Сьогодні, 4 липня, Україна повернула з полону ще одну групу захисників у межах домовленостей у Стамбулі з російською стороною. Президент України Володимир Зеленський показав ще одне відео обміну полоненими, інформує «Главком».

Президент коротко підписав відео: «Вдома».

Нагадаємо, 4 липня Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.

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Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад три роки фото: Telegram/Володимир Зеленський

Як повідомлялося, з російської неволі вдалося повернути поранених і важкохворих оборонців, а також молодших за 25 років. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

До слова, 26 червня Україна та Росія обмінялися полоненими. Дехто вважався зниклим безвісти. Найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки. На Батьківщину повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя.