Співали гімн, дзвонили рідним: Зеленський показав відео повернення бійців з полону
Сьогодні Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних
Сьогодні, 4 липня, Україна повернула з полону ще одну групу захисників у межах домовленостей у Стамбулі з російською стороною. Президент України Володимир Зеленський показав ще одне відео обміну полоненими, інформує «Главком».
Президент коротко підписав відео: «Вдома».
🇺🇦 Президент оприлюднив ще одне відео обміну полоненими pic.twitter.com/yNxEy0TjUX— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 4, 2025
Нагадаємо, 4 липня Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.
Як повідомлялося, з російської неволі вдалося повернути поранених і важкохворих оборонців, а також молодших за 25 років. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
До слова, 26 червня Україна та Росія обмінялися полоненими. Дехто вважався зниклим безвісти. Найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки. На Батьківщину повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя.