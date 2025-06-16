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Три роки пекла. Мережу сколихнуло фото захисника після російського полону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Три роки пекла. Мережу сколихнуло фото захисника після російського полону
фото: Facebook/Олена Золотарьова

Окупанти морили полоненого воїна голодом

У мережі зʼявилося фото української захисника, який пережив три роки російського полону. Окупанти морили його голодом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олену Золотарьову, яка поширила фото.

На першому фото воїн до полону, на другому – після. Російські окупанти не дотримуються Женевських конвенцій, зокрема помітно, що захисник значно скинув вагу.

Три роки пекла. Мережу сколихнуло фото захисника після російського полону фото 1
Український воїн до та після полону
Український воїн до та після полону
фото: Facebook/Олена Золотарьова

Нагадаємо, Російська Федерація системно застосовує тортури до українських військовополонених. Ворог поширює спеціальні інструкції, в яких детально прописано, які методи жорстокого поводження вважаються «більш ефективними».

Раніше телекомпанія CNN опублікувала перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених.

До слова, російська влада та військові багато разів застосовували та досі застосовують тортури проти українських військових та цивільних осіб у всіх областях України, які перебувають або побували під російським контролем. Такого висновку дійшла Незалежна міжнародна комісія з розслідування в Україні.

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Теги: полон обмін полоненими

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