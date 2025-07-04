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Україна провела новий обмін полоненими з Росією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна провела новий обмін полоненими з Росією
Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад три роки
фото: Telegram/Володимир Зеленський

З російської неволі повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, Прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту

Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

З полону повернулися воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Вони боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина.

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«Обміни мають тривати, і я дякую всім, хто це забезпечує. Мета України – звільнити всіх наших людей із російського полону. Дякую кожному, хто допомагає це робити», – каже він.

Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад три роки.

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Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад три роки
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, 26 червня Україна та Росія обмінялися полоненими. Дехто вважався зниклим безвісти. Найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки. На Батьківщину повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя.

Як повідомлялося, росіяни порушують Женевську конвенцію не тільки стосовно українських військових, а й до цивільних. Понад 90% українців у російському полоні зазнають катувань.

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Теги: обмін полоненими Володимир Зеленський

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