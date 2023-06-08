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Як змінилась ситуація на фронті: дані британської розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як змінилась ситуація на фронті: дані британської розвідки
На сході України тривають важкі бої
фото ілюстративне

Україна зберігає ініціативу на полі бою

В умовах надзвичайно складної оперативної картини на багатьох ділянках фронту тривають важкі бої. У більшості сфер Україна тримає ініціативу. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Ймовірно, російські війська все ще отримують наказ повернутися до наступу якомога швидше: чеченські підрозділи очолили невдалу спробу взяти місто Мар’ївка поблизу Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що до 7 червня 2023 року рівень повені продовжував зростати в нижній частині Дніпра після обвалу Каховської дамби, але, ймовірно, почне спадати протягом 8 червня 2023 року.

Деякі спроби евакуації переміщених осіб із затоплених районів ускладнили обстріли.

Як змінилась ситуація на фронті: дані британської розвідки фото 1

Нагадаємо, триває 470-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Теги: ЗСУ війна окупанти Каховська ГЕС

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