Які повноваження у працівників ТЦК: нардеп розставив крапки над «і»

Доставляти примусово до ТЦК та СП або на ВЛК можуть лише громадян, які перебувають в розшуку.

У рамках процесу мобілізації працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають право затримувати людей для доправлення до ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних. Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю «РБК-Україна».

Як пояснив Веніславський, при цьому просто для оновлення військово-облікових даних поліцейські не затримують. Але якщо під час перевірки документів з'ясувалось, що громадянин України перебуває в розшуку (тобто він вже мав бути мобілізований, йому приходили повістки тощо) – то представники Національної поліції можуть затримати та доправити людину до відповідних підрозділів ТЦК та СП.

«..якщо під час перевірки документів з'ясувалось, що громадянин України перебуває в розшуку – тобто він вже мав бути мобілізований, йому приходили повістки тощо – то представники Національної поліції можуть затримати і доправити цю людину до відповідних підрозділів ТЦК та СП. І тут без різниці – до чи після 16 липня», – підкреслив він.

Також член комітету Ради роз'яснив, що доставляти примусово до ТЦК та СП або на ВЛК можуть лише громадян, які перебувають в розшуку.

При цьому він зауважив, що в розшук їх оголошує Національна поліція на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з'явитись. «І примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону», – зауважив Веніславський.

Раніше речник Полтавського обласного ТЦК та СП, майор Роман Істомін повідомив, що по завершенні 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, Територіальний центр комплектування надсилатимуть повістку поштою з повідомленням про вручення на адресу місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста.

До слова, зі 100% людей, які отримали повістки, до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) приходять лише 2%.