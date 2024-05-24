Міноборони назвало чотири причини, які дозволяють не йти до ТЦК за повісткою

Військовозобов’язані у разі неявки до ТЦК повинні документально підтвердити поважну причину

Існують лише чотири поважні причини, за яких можна не приходити до Територіального центру комплектування (ТЦК) після отримання повістки. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони України.

Міністерство повідомило, що поважними причинами неприбуття до ТЦК у строк, визначений у повістці, визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

У разі неприбуття особа зобов’язана повідомити ТЦК про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до військкомату протягом семи календарних днів.

Окрім того, причини неявки повинні підтверджуватися документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).

Нагадаємо, співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.

Раніше Міноборони повідомлялося, що військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту.

До слова, згідно з мобілізаційним законом, який набув чинності 18 травня, військовозобов’язані зобов’язані протягом 60 днів оновити свої персональні дані. Після закінчення цього терміну, з 16 липня, повістки почнуть розсилати поштою.