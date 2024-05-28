У Дніпрі чоловік виліз через вікно авто співробітників ТЦК: військкомат прокоментував

У ТЦК наголосили, що стосовно чоловіка «не вживали заходів психологічного чи фізичного тиску»

Сьогодні у Дніпрі чоловік затриманий представниками для з'ясування даних, втік із автомобіля співробітників територіального центру комплектування (ТЦК) через вікно. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровського обласного ТЦК у Facebook.

У військкоматі нагадали, що в соцмережах поширюється відео, на якому чоловік вилазить із автомобіля ТЦК через вікно, забирає свій велосипед із багажника та втікає.

Цей інцидент трапився сьогодні, 28 травня. Військовослужбовці встановили, що чоловік не оновив своїх даних у ТЦК і йому запропонували проїхати для цього у військкомат. Також там могли притягнути його до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про воєнний облік.

«Після того, як цей громадянин сів у салон автомобіля, його поведінка стала неадекватною, він почав вилазити у відкрите вікно автомобіля, емоційно кликав перехожих допомогти йому залишити авто – без пояснень причин такої реакції», – уточнили у військкоматі.

Там також наголосили, що стосовно чоловіка «не вживали заходів психологічного чи фізичного тиску». «Жодних заходів психологічного, фізичного примусу або впливу до цього громадянина з боку військовослужбовців, відповідно попередньо встановлених обставин інциденту, не застосовувалось. Закликаємо громадськість та ЗМІ не брати участі у черговій хвилі «стурбованості» та «занепокоєності» щодо дій ТЦК та СП і не підживлювати ворожу пропаганду», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті у приміщенні військкомату помер мобілізований.