Який відсоток людей приходить до військкомату за повісткою: відповідь ТЦК

Співробітник ТЦК розповів, скільки людей, які отримали повістки, з'являються до військкомату

Працівник ТЦК розповів, чи часто відбуваються конфлікти з мобілізованими

Зі 100% людей, які отримали повістки, до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) приходять лише 2%. Про це розповів військовий і співробітник районного ТЦК у Львові Володимир Гренюх в інтерв'ю «Еспресо».

«Те, що зараз відбувається, є правильним. Зі 100% людей, які отримали повістки, приходять усього 2%. У мене є побратими, які вже загинули, а є ті, яких треба міняти. Зрозумійте правильно: бригади по 2-3 роки перебувають у зоні бойових дій, треба робити заміни. Мобілізація для цього й потрібна», – зазначив Гренюх.

Працівник ТЦК розповів, що часто спілкується з мобілізованими і конфліктів переважно не виникає, а більшість військовозобов'язаних поводиться ввічливо.

Нагадаємо, співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.

Раніше Міноборони повідомлялося, що військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту.

До слова, згідно з мобілізаційним законом, який набув чинності 18 травня, військовозобов’язані зобов’язані протягом 60 днів оновити свої персональні дані. Після закінчення цього терміну, з 16 липня, повістки почнуть розсилати поштою.