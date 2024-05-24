Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання

Як відомо, наразі у Верховній Раді розглядаються дві моделі можливого економічного бронювання працівників від мобілізації та військової служби

Український бізнес у критичній ситуації, модель бронювання треба переглянути – СЕО компанії «Велта»

Група компаній «Велта» з активами з видобутку руд, що містять титан, відчуває гостру нестачу кадрів, що знижує її працездатність і постачання продукції за кордон. Про це повідомив СЕО та співвласник «Велти» Андрій Бродський.

За його словами, український бізнес у критичній ситуації. Люди у видобувному та інноваційному секторах є цінними фахівцями, саме вони під час війни створюють валютні надходження та забезпечують сплату податків в Україні. Але їхнє бронювання недостатнє.

«У мене питання: ми точно все вірно робимо з приводу мобілізації? Можливо, час наповнювати лави ЗСУ не тими, хто зараз наповнює бюджет і забезпечує діяльність країни, а навпаки – тими людьми, які є споживачами бюджету, але чомусь бронюються без питань і підготовлені? Наприклад, співробітниками БЕБ, ДБР, прокуратури, митниці тощо. А також депутатами всіх рівнів та їх помічниками. Хоча б у пропорції, як у бізнесу – 50/50», – запитує керівник компанії.

За його словами, на ГЗК з видобутку та збагачення титанової сировини не вистачає 28% персоналу. У компанії фіксують зростання пенсіонерів, що працюють, з початку війни 30%, зростання працюючих жінок, враховуючи, що в компанії і так була дуже позитивна гендерна статистика, – на 11%.

Водночас, кількість мобілізованих становить 15%. Він також зауважив, що зараз підрядники не в змозі забезпечити навіть перевезення продукції, оскільки не вистачає водіїв. Таким чином, ГЗК не може експортувати сировину, фактично функціонувати і, як наслідок, сплачувати податки.

Як відомо, наразі у Верховній Раді розглядаються дві моделі можливого економічного бронювання працівників від мобілізації та військової служби. Одна з них що передбачає бронювання для українців, які мають зарплату понад 35 тис. грн, і ця модель викликала хвилю критики в українському суспільстві: адвокати заявили про порушення конституційних прав, а військові – про те, що ця ідея підтримує ідею «війни для бідних».

Економісти ж нагадали, що сама ідея бронювання полягає не в тому, щоб врятувати когось від служби, а щоб не допустити обвалу економіки. Тому передусім моделі бронювання уряду потрібно обговорити з українськими роботодавцями.