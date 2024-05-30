Українців так чи інакше чекатиме повістка у разі неоновлення даних – ТЦК

Якщо військовозобов'язаний не оновить свої дані до 16 липня, ТЦК може надіслати йому повістку поштою, яка буде вважатися врученою

По завершенні 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, Територіальний центр комплектування надсилатимуть повістку поштою з повідомленням про вручення на адресу місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста. Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП, майор Роман Істомін в коментарі Telegraf.

За словами речника ТЦК, у разі, якщо резервіст або військовозобов’язаний протягом 60 днів не уточнив адресу свого місця проживання, повістку надсилають на його адресу зареєстрованого місця проживання.

«При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення», – зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство оборони України поки не розглядає можливість розсилати військовозобов'язаним повістки за допомогою застосунку «Резерв+».

Як повідомлялося, юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщатимуться за місцем реєстрації за допомогою повісток. Надалі вони повинні прибути в ТЦК та стати на військовий облік.

До слова, зі 100% людей, які отримали повістки, до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) приходять лише 2%.