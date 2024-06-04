Готував теракти проти військовослужбовців ТЦК. СБУ затримала російського агента

Зловмисник мав встановити під автівками представників ТЦК саморобні вибухові пристрої дистанційного керування

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії терактів ФСБ РФ проти військовослужбовців Сил оборони у прифронтовому Запоріжжі. У результаті спецоперації «на гарячому» затримано російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих військкоматів. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, за вказівкою ФСБ фігурант мав виявити транспортні засоби представників ТЦК, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування.

«Щоб ідентифікувати потенційні цілі, агент щоденно стежив за парковками поблизу військкоматів. У подальшому він мав отримати від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів з використанням вибухівки. Завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий задум було зірвано. Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, у російського агента нього вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. Окрім того, СБУ встановила, що фігурант шпигував також за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.

За вказівкою ФСБ, агент мав виявити транспортні засоби представників ТЦК, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої фото: ssu.gov.ua/СБУ

Агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року фото: ssu.gov.ua/СБУ

За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року. У поле зору РФ чоловік потрапив через свою доньку, яка проживає в Москві та співпрацює з російською спецслужбою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у соцмережах з'являється чимало роликів, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними. Треба розуміти, що значна частина цього контенту створена ворожими підрозділами інформаційних операцій.

Раніше Служба безпеки України проводить розслідування колабораційної діяльності начальника «райвідділу МВС РФ» в окупованому Луганську та ще двох окупаційних «поліцейських».