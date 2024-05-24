Термін «обмежено придатний» скасовується: МОЗ розставив крапки над «і»

Віктор Ляшко: «Обмежено придатний» – це діагноз, який функціонував для мирного часу. «Головне слово було «придатний»

Діагноз «обмежено придатний», який використовувався в мирний час, був скасований, і тепер існують лише категорії «придатний» і «непридатний» для військової служби під час воєнного стану. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю в ефірі телемарафону.

«Коли ми говоримо про військово-лікарські комісії, ми повинні зрозуміти навіщо це робиться. Це не є тотальний скринінг осіб чоловічої статі з 25 до 60 років. Це питання в тому, що це визначення певних показників здоров’я, які потрібні для військових, щоб зрозуміти куди направити людину виконати свій конституційний обов’язок під час ведення в країни воєнного стану», – сказав Ляшко.

За його словами, «обмежено придатний», – це діагноз, який функціонував для мирного часу. «Головне слово було «придатний», а «обмежено» – це питання в тому, що визначали куди повинна людина бути призвана, яку функцію вона може зробити в лавах ЗСУ для того, щоб виконати свій конституційний обов’язок. Зараз це питання просто більш чітко врегульовано і визначено «не придатні», тобто це військові в консультації з медиками визначили певні стани хвороби, коли людина не зможе допомогти в ЗСУ», – пояснив Ляшко.

Так само, за його словами, військові в консультації з медиками визначили стани, сказали, що людина «придатна», але є придатний і плюс ще мінімум чотири розбивки, які сьогодні є у військових, які говорять: «Так, придатний, будеш штурмовиком. Придатний, наприклад, будеш працювати в ТЦК, придатний – працювати в силах логістики».

«Тобто скрізь потрібні люди. І я тут кризи такої не бачу, тому це я особисто підтримую», – сказав Ляшко.

Нагадаємо, закон про скасування статусу «‎обмежено придатний» набув чинності у квітні. Військовозобовʼязані та військові, які наразі мають статус «обмежено придатний», повинні повторно пройти ВЛК протягом дев'яти місяців, тобто до 4 лютого 2025 року.