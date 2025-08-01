«Якщо будуть здаватися – обнуляти». ГУР перехопив розмову російського командира

ГУР перехопив розмову російського командира про страту полонених

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало нове перехоплення розмови, в якій російський командир на Новопавлівському напрямку наказує своїм підлеглим вбивати українських військовослужбовців, що потрапляють у полон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

У розмові окупант віддає злочинний наказ: «Пусть кричат, чтобы они сдавались… пусть сдаются, как понял меня? Одного в плен возьмут, остальные, если будут сдаваться, — обнулять». Цей запис є черговим свідченням системної політики заохочення воєнних злочинів, яку проводить російське військове командування.

❗️“Если будут сдаваться — обнулять”, — окупанти страчують полонених українців



У черговому перехопленні українських розвідників командир окупаційної армії на Новопавлівському напрямку віддає злочинний наказ убивати українських військовослужбовців, які потрапили в полон. pic.twitter.com/I4NgvaBjJ5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 1, 2025

Нагадаємо, розвідка оприлюднила дані воєнного злочинця – командира бригади російської армії, що запускає «шахеди» по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Підполковник ЗС РФ Негруб Руслан Миколайович – командир окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ «Каскад». Ця бригада здійснює запуски безпілотників типу «шахед» по території України. Ними агресор завдає ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі, тероризуючи цивільне населення.