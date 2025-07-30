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Зеленський заінтригував новими операціями ГУР (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський заінтригував новими операціями ГУР (відео)
фото: скриншот з відео

Президент: Сьогодні було кілька хороших доповідей

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові операції ГУР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Сьогодні було кілька хороших доповідей. Щойно керівник ГУР – щодо деяких наших операцій. Деталі непублічні», – йдеться у заяві.

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Також голова Служби безпеки України Василь Малюк доповів Зеленському. Президент прокоментував: «Я хочу подякувати за протидію російським агентам, російським диверсантам. Є сильні результати. Кожен, хто обирає сторону окупанта, має відчути справедливу силу українського правопорядку».

Зокрема, глава України повідомив про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Є підрозділи, які варто відзначити. Воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ – саме на Сумщині вони дуже ефективно знищують російські сили. Двісті двадцять п’ятий окремий штурмовий полк – саме цей підрозділ звільнив Кіндратівку Сумської області. Покровський напрямок – також хочу подякувати за впевненість воїнам нашої 25-ї окремої повітрянодесантної бригади та 14-ї бригади Національної гвардії України. Я хочу подякувати всім, хто б’ється, хто працює заради України!», – йдеться у зверненні.

До слова, російська терористична армія продовжує штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 121 бойове зіткнення. Найбільше на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Теги: Володимир Зеленський ГУР

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