«Улюблена» бригада Путіна: ГУР перехопив наказ про страту українського військового

ГУР перехопив звірячий наказ командира 155-ї бригади РФ про страту українського військового

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 10 липня 2025 року зафіксувало черговий воєнний злочин, вчинений російськими окупантами. Було перехоплено наказ одного з польових командирів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ щодо українських військовополонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Голову отрезать, на пики посадить, выкинуть нах...», – такий жахливий наказ віддає ватажок 2-ї десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону 155-ї обрмп ЗС РФ. Наразі ця російська бригада веде бойові дії на території Сумщини.

Як зазначають у розвідці, 155-та бригада РФ відома вчиненням воєнних злочинів під час окупації Київської області, а також на інших напрямках фронту. Під час геноцидної війни проти України ця бригада неодноразово зазнавала шалених втрат, що вимагало її доукомплектації новобранцями з числа російських мобілізованих.

Сили безпеки та оборони України кілька разів завдавали високоточних ударів по пунктах управління 155-ї бригади. Зокрема, 2 липня 2025 року внаслідок атаки по штабу на Курщині було знищено комбрига полковника Сєрґєя Ільїна.

За нелюдські тортури та варварські вбивства полонених українських військових і цивільних 155-та бригада російської окупаційної армії опинилася серед «улюблених» підрозділів російського диктатора Володимира Путіна. Її прапором гордовито вимахували під час так званої підсумкової пресконференції російського диктатора в грудні 2024 року.

ГУР підкреслює, що страти та катування, скоєні солдатами і ватажками привілейованої у Кремлі російської 155-ї окремої бригади головорізів, вкотре доводять: воєнні злочини – це свідома, цілеспрямована, схвалена політика держави-агресора Росії. А отже, 155-та бригада підлягає пріоритетному знищенню на полі бою.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення Росія залучила 1,3 млн осіб на війну проти України. Таку інформацію надав «Главкому» керівник управління Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у відповіді на запит.